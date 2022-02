Come neve al sole. Sui ghiacciai con Luca Parmitano e Mario Vielmo

Con più di nove trilioni di tonnellate perse in mezzo secolo, la scomparsa di ghiacciai e nevi eterne è tra le prime conseguenze del riscaldamento globale. Un cambiamento così rapido da aver impressionato Luca Parmitano quando nel 2019, a distanza di sei anni, è tornato a guardare la Terra dall’oblò della Iss. Primo ospite di questa seconda puntata del podcast di Valentina Guglielmi dedicato ai cambiamenti climatici, lo scorso agosto l’astronauta ha partecipato nel ruolo di “blogger” al documentario “Melt” ambientato sulle alpi svizzere e prodotto dall’Esa.

Il dialogo prosegue poi con Mario Vielmo, alpinista italiano che ha scalato – senza ossigeno – 12 delle 14 vette che superano gli 8000 metri sulla Terra. Vielmo confronta le spedizioni del passato con quelle del presente, parla del cambiamento avvenuto in ghiacciai visitati a distanza di alcuni anni, del rischio che il cambiamento morfologico delle montagne e l’innalzamento della quota dello zero termico comporta per gli alpinisti, che sempre più spesso vedono compromessa la possibilità di concludere le proprie spedizioni.

Buon ascolto.

Credits immagine di copertina: Ciprian Morar on Unsplash