Una guerra nucleare India-Pakistan sarebbe catastrofica per il clima

L’anno è il 2025: India e Pakistan si affrontano in un conflitto nucleare, che vede mettere in campo per la prima volta un arsenale di armi atomiche della potenza di centinaia di chilotoni l’una. E le conseguenze, ovviamente, sono catastrofiche: milioni di vite spezzate nelle zone in guerra, e una catastrofe ambientale senza precedenti che farà sentire i suoi effetti in tutte le aree del pianeta. Questo è lo scenario simulato da un gruppo di ricercatori dell’università del Colorado sulle pagine di Science Advances. Lo studio esplora le possibili modalità e conseguenze di una guerra nucleare tra due paesi densamente popolati e con alle spalle una lunga storia di scontri militari: una prospettiva che secondo gli autori è quantomeno plausibile. E le cui conseguenze supererebbero di gran lunga i confini nazionali: il tasso di mortalità globale annuale addirittura raddoppierebbe in seguito agli effetti ambientali del conflitto.

Una nuova era glaciale

Stando ai calcoli degli scienziati americani, nel caso in cui le bombe colpissero le aree urbane 50-125 milioni di persone morirebbero all’istante. Un bilancio superiore persino a quello della Seconda Guerra Mondiale. Ma gli effetti a lungo termine sarebbero ancora più devastanti, arrivando a modificare l’assetto climatico dell’intero pianeta. Colpa del fumo: le città bombardate, in preda alle fiamme, rilascerebbero nell’atmosfera dai 16 ai 36 mila miliardi di grammi di nero di carbonio, una forma di particolato carbonioso assai tossica. Capace di oscurare parzialmente il Sole e causare un raffreddamento della temperatura globale di 2-5 gradi Celsius, che non si vedeva dalla metà dell’ultima era glaciale, e una diminuzione delle precipitazioni del 15-30%. Una catastrofe planetaria, che ridurrebbe la capacità delle piante di trasformare energia in biomassa del 15-30%. A rischio quindi la produzione netta primaria, quella rappresentata dalla fotosintesi clorofilliana, che è alla base del sostentamento alimentare di tutte le forme viventi, compreso l’essere umano.

70 anni di tensioni

Tra i 9 paesi con un arsenale compreso tra le 100 e le 300 testate nucleari, India e Pakistan sono quelli che con più probabilità potrebbero dare inizio alla guerra che cambierebbe il mondo. Entrambi sono nati come Stati indipendenti solo nel 1947, dalla partizione della Colonia britannica dell’India nelle sue due anime, induista e musulmana. Nei 70 anni successivi non sono mancate le tensioni e gli scontri per questioni territoriali e religiose (nel 1947, 1965, 1971, 1999), in particolare per il dominio sullo stato principesco del Jammu e Kashmir. Dagli anni 90, India e Pakistan si sono dotate di armi nucleari: una nuova “guerra fredda”, come quella che nel secolo scorso vedeva contrapposti Stati Uniti e Russia.

La simulazione di un disastro nucleare

Entrambi i paesi hanno dichiarato che ricorrerebbero al nucleare solo in risposta a un attacco, e non come prima mossa. Premesse che rendono una guerra nucleare poco probabile (per fortuna), ma di certo non impossibile. Soprattutto da quando i due paesi hanno intrapreso questa corsa agli armamenti, tutt’ora in corso, che potrebbe portarli a disporre di circa 200 testate nucleari ciascuno entro il 2025. Con l’aiuto di esperti militari e politici e l’uso di modelli matematici, i ricercatori hanno definito quindi una simulazione del possibile conflitto, concentrandosi per praticità su uno scenario in cui è il Pakistan a dare il via alle ostilità. Ma se anche succedesse il contrario, scrivono nello studio, il risultato probabilmente rimarrebbe lo stesso.

Ma India e Pakistan, come ribadito dagli stessi autori, non sono gli unici due paesi in grado di scatenare il disastro: qualunque conflitto nucleare produrrebbe verosimilmente effetti sia locali che globali. Insomma, se due nazioni decidessero di scontrarsi a colpi di armi nucleari, ogni altro paese sulla Terra ne pagherebbe care le conseguenze.

