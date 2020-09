Guarda, una macchina che vola: il decollo di SkyDrive

Stando al secondo episodio di Ritorno al futuro, le macchine volanti avrebbero sfrecciato nel mondo già nel 2015. Cinque anni dopo sappiamo che non è andata così. Ma il sogno di volare senza dover salire a bordo di un aereo sembra oggi un po’ più vicino: l’azienda giapponese SkyDrive ha infatti appena concluso con successo il primo volo di prova della sua auto volante, condotto con una persona a bordo. Nel corso del test, la macchina – simile a una specie di sidecar con due eliche – si è librata a un paio di metri da terra e ha volato in un’area protetta da una rete per circa quattro minuti.

Tomohiro Fukuzawa, a capo di SkyDrive, ha dichiarato che spera che il prototipo possa arrivare in commercio entro il 2023, posto che si riesca a garantirne la sicurezza: “Degli oltre cento prototipi finora messi a punto, pochissimi sono riusciti a volare in sicurezza con una persona a bordo. Speriamo che i nostri sforzi vadano in porto, e che tante persone possano guidare la nostra auto volante e sentirsi sicure”. Al momento, il prototipo ha un’autonomia di volo di circa 10 minuti, ma gli ingegneri di SkyDrive sperano di triplicarla nel prossimo futuro. Incrociamo le dita, anzi le eliche.

Credits immagine: ©SkyDrive/CARTIVATOR 2020 via AP

Credits video: SkyDrive