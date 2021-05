Over 40, come prenotare il vaccino, regione per per regione

Over 40, è il vostro momento. In una lettera indirizzata alle regioni e alle province autonome il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo dà il via libera per la prenotazione della vaccinazione ai nati fino al 1981 a partire da lunedì 17 maggio. Nel documento, comunque, si specifica che i criteri per stabilire la priorità delle somministrazioni rimangono anzianità e fragilità.

Come si stanno organizzando le regioni?

Abruzzo

Sul portale sanità della regione Abruzzo non è ancora disponibile il link per la prenotazione della vaccinazioni anti-Covid per gli under 50, che dovrebbe essere implementato nei prossimi giorni. L’adesione alla campagna di vaccinazione può essere espressa attraverso la piattaforma di Poste italiane, gli sportelli Atm Postamat attivi sul territorio regionale, la rete dei portalettere in servizio in Abruzzo e il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00).Si aggiunge anche un servizio di prenotazione tramite sms: bisogna inviare il proprio codice fiscale al numero 339 990 39 47 per essere ricontattati entro 72 ore e ultimare la procedura.Per le persone disabili e con fragilità e per la categoria dei caregiver, invece, la prenotazione avviene ancora tramite un servizio dedicato sulla piattaforma regionale.

Basilicata

Fonti dalla regione confermano che da lunedì 17 maggio per gli over 40 sarà possibile esprimere la propria adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid. La prenotazione avviene attraverso la piattaforma di Poste italiane inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria oppure chiamando al numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20. Per i caregiver, sarà possibile prenotare, scegliendo luogo e orario, accedendo in piattaforma con i dati dei soggetti fragili. La loro vaccinazione, perciò, non sarà contestuale ai soggetti fragili, ma avverrà dopo pochi giorni.

Bolzano

Si procede con la prenotazione e la vaccinazione delle categorie previste dal piano vaccinale nazionale e dalle indicazioni del commissario straordinario all’emergenza, dal 13 maggio anche over 40. La Provincia autonoma di Bolzano ha messo a disposizione una piattaforma online dedicata alle prenotazioni, ma per coloro che non desiderano o non sono in grado di fare una prenotazione online è possibile contattare telefonicamente il Centro Unico di Prenotazione Provinciale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 ai numeri 0471 100999 e 0472 973850.

Calabria

Per il momento sul sito della Regione non ci sono nuove comunicazioni. La Calabria ha adottato la piattaforma di prenotazione di Poste italiane, oppure si può chiamare il numero verde 800 00 99 66 o mandare un sms al 339 9903947 per essere ricontattati. Per info si può contattare il centralino dedicato della Protezione civile: 0961 789775.

Campania

La Campania apre alle prenotazioni per gli over 40 tramite la propria piattaforma web , inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria, recapiti mail e telefonico. Le somministrazioni in questa fascia d’età potrebbero già iniziare tra una decina di giorni, in base alle disponibilità di vaccino.

Emilia Romagna

Sul sito della Regione Emilia Romagna, dove si trovano tutte le informazioni relative alle prenotazioni per le categorie prioritarie nel piano vaccinale anti-Covid, non viene ancora specificato nulla per le persone over 40.

Dal 13 maggio però la prenotazione è estesa ai 50-54enni, tramite piattaforma online o contatto col proprio medico di famiglia. Le somministrazioni dovrebbero partire dalla prima settimana di giugno.

Friuli Venezia Giulia

Come si legge sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, “Da lunedì 17 maggio si aprono le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini nella fascia di età compresa tra 40 e 59 anni”. Proseguono le vaccinazioni per le persone adulte con patologie croniche, mentre ripartono quelle per i lavoratori dei servizi essenziali (docenti e personale scolastico non docente, forze dell’ordine, etc) precedentemente sospese.

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il Call center regionale (0434 223522), gli sportelli Cup, le farmacie abilitate e la web app (qui i dettagli).

Lazio

Dal 15 maggio la piattaforma regionale di prenotazione è aperta anche per la fascia d’età 52-53 anni (oltre che alle fasce più anziane, ovviamente).

Agli over 40 invece il Lazio dedica un open day: due giornate (15 e 16 maggio) in cui sarà possibile ricevere la prima dose di vaccino AstraZeneca muniti di ticket virtuale. I dettagli (quali hub dedicati, orari, piattaforma per i ticket) saranno comunicati a breve.

Altra novità è che a partire dal 17 maggio le persone con più di 40 anni potranno prenotare i vaccini anti-Covid di AstraZeneca e Johnson&Johnson anche attraverso il medico di medicina generale.

Ancora, dal 24 maggio le farmacie potranno somministrare il vaccino Johnson&Johnson agli under 50. Le prenotazioni dovrebbero aprire il 20 maggio.

Tutte le informazioni sui vaccini anti-Covid, su chi può prenotarsi e come sono consultabili sul sito della regione. La prenotazione può essere effettuata online, oppure chiamando l’assistenza al numero 06 164161841. Qui invece le Faq della regione sui vaccini anti-Covid.

Liguria

La Regione Liguria ha attivato un sito per gestire le prenotazioni dei vaccini anti-Covid. Al momento risulta possibile prenotare se si hanno più di 55 anni o se si rientra in categorie prioritarie.

Il calendario delle prossime prenotazioni per fascia d’età non è ancora stato modificato alla luce delle indicazioni del commissario Figliuolo. Il programma indica ancora che le persone dai 50 ai 54 anni potranno accedere al servizio di prenotazione da martedì 18 maggio, le personetra 45-49 anni da martedì 8 giugno, lepersone tra 40-44 anni da martedì 15 giugno.

Lombardia

Come indicato sul sito dedicato all’emergenza, in Regione Lombardia ora tutti i cittadini che abbiano almeno 50 anni di età possono accedere al servizio di prenotazione. Già prima della comunicazione di Figliuolo la Regione auspicava di aprire le prenotazioni agli under 50 dalla seconda metà di maggio, ma per il momento non sono state fornite indicazioni ufficiali. Anzi, il governatore Attilio Fontana a Radio24 ha spiegato che difficilmente potrà essere previsto un allargamento prima del 20 maggio, data in cui dovrebbe avvenire la consegna di nuove dosi di vaccino.

Ricordiamo che oltre alla piattaforma online la prenotazione può essere effettuata tramite call center al numero verde 800 894 545, postamat e portalettere.

Marche

Nessuna novità sul fronte delle prenotazioni dei vaccini anti-Covid per gli over 40 nelle Marche. Come si legge sul portale dell’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, lunedì 10 maggio si è aperta la vaccinazione ai cittadini della fascia di età 50-59 anni che presentano comorbidità, ossia patologie senza un elevato grado di rischio. Se seguiti da strutture sanitarie regionali verranno contattati direttamente, altrimenti devono seguire le indicazioni contenute in questa pagina web.

“In seguito all’annuncio del generale Figliuolo sul via libera ai vaccini per i cittadini che rientrano nella classe di età 50-59, si partirà come da indicazioni ministeriali dai soggetti che presentano quelle patologie individuate”, ha spiegato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. “Allo stesso tempo si stanno predisponendo gli slot utili per la prenotazione dell’intera fascia di età 50-59 anni, che si avvierà entro la settimana 10-16 maggio compatibilmente con la fornitura delle dosi di vaccino”.

La prenotazione passa per la piattaforma di Poste Italiane e il numero verde 800 009966.

Molise

Per il momento in Molise possono prenotarsi le persone con più di 55 anni. Le modalità per l’adesione alla vaccinazione anti-Covid in Molise sono illustrate in questa pagina web.

Piemonte

Dal 17 maggio le preadesioni sono aperte anche per la fascia 45-49 anni sull’apposita piattaforma regionale.

Anticipate le preadesioni per la vaccinazione dei 40enni a partire da lunedì 17 maggio.

Potrà aderire sul portale https://t.co/arCj1rrFys la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio la fascia 40-44 anni #Covid_19 pic.twitter.com/VcvgLnYPsC — regione piemonte (@regionepiemonte) May 12, 2021

Puglia

La Puglia dovrebbe allinearsi alle direttive del commissario Figliuolo. L’assessore Pier Luigi Lopalco ha confermato che da lunedì 17 maggio il sistema di prenotazione lapugliativaccina.it accetterà l’adesione anche delle persone nate fino al 1981. Le vaccinazioni, comunque, saranno somministrate gradualmente in base all’età. Altre modalità di prenotazione sono il numero verde 800 71 39 31 attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCup.

Sardegna

La Sardegna sta spostando il proprio sistema di prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid sulla piattaforma di Poste Italiane, che dovrebbe essere operativo il 14 maggio. In questa occasione renderà possibile l’accesso al servizio anche ai cittadini over 50. Nessuna comunicazione ufficiale per gli over 40 indicati dal commissario Figliuolo.

Sicilia

Dal 17 maggio la Sicilia, ha detto il commissario straordinario di Palermo Renato Costa al Qds, dovrebbe rendere accessibile il servizio di prenotazione tramite la piattaforma di Poste Italiane anche agli over 40.

Toscana

La Toscana rispetto ad altre regioni è un po’ indietro. Al momento sono aperte le prenotazioni per i nati fino al 1965, ma potrebbero essere presto aperte anche a altre fasce della popolazione. La prenotazione del vaccino anti-Covid si svolge con le modalità qui descritte.

Trento

Non ci sono comunicazioni ufficiali per le prenotazioni per gli over 40. Il 13 maggio è prevista una conferenza stampa per fare il punto sulle vaccinazioni e sulla visita del commissario straordinario Figliuolo.

Nella Provincia autonoma di Trento le prenotazioni per gli over 50 sono partite con qualche giorno d’anticipo, il 5 maggio. Qui per prenotarsi. Per informazioni sulla vaccinazione anti-Covid nella Provincia autonoma di Trento è possibile consultare le Faq sul sito dedicato.

Umbria

Per il momento sul portale della Regione Umbria non ci sono indicazioni sull’apertura del servizio di prenotazione né per gli over 50 né per gli over 40, ma dovrebbe essere in atto una riorganizzazione del calendario vaccinale per allinearsi con le disposizioni di Figliuolo.

Sempre sul portale della Regione Umbria si trovano le informazioni per la vaccinazione anti-Covid. Due le modalità di prenotazione: il portale web Cup Umbria oppure presso tutte le farmacie. Il numero per assistenza e informazioni è 800 192 835.

Valle D’Aosta

Dal primo marzo la Valle d’Aosta ha avviato la campagna di vaccinazione di massa, pur rispettando le priorità stabilite dal piano nazionale. Sarà infatti la Usl a contattare la popolazione per raccogliere le adesioni. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito anticovid.regione.vda.it e sul sito della Usl alla sezione Infovaccini. L’appuntamento dovrà poi essere confermato con le modalità indicate.

Veneto

Da lunedì 17 maggio il Veneto aprirà alle prenotazioni per i 40enni. Lo ha detto il governatore Luca Zaia durante una delle ultime conferenze stampa. Solo pochi giorni fa la Regione aveva iniziato a raccogliere l’adesione alla campagna vaccinale della fascia d’età 50-59 anni con buona risposta da parte dei cittadini. Tant’è che Zaia aveva dichiarato: “Con questi ritmi contiamo di somministrare la prima dose entro la fine del mese anche alla coorte 40-49 anni”.

Maggiori informazioni su modalità di convocazione e l’elenco delle sedi vaccinali sono disponibili a questo link.

