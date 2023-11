Per Natale regala un ciclamino e sostieni la ricerca sull’Alzheimer

L’Alzheimer è la forma più comune di demenza senile, e, secondo i dati riportati dall’Istituto Superiore di Sanità, colpisce circa il 5% degli ultrasessantenni. In Italia al momento gli ammalati sono circa 600mila, ma a causa dell’aumento dell’età media (non solo in Italia ma anche negli altri Paesi del mondo) questo numero è destinato a salire: a livello globale si stima che nel 2050 saranno oltre 130 milioni le persone colpite da questa malattia.

Ecco perché è fondamentale sostenere i progetti di ricerca che mirano a comprendere sempre meglio questa patologia. E per permettere a ognuno di dare il proprio contributo anche quest’anno riparte la campagna “Non ti scordar di Te”, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le attività di Airalzh Onlus, associazione che promuove la ricerca medico-scientifica a livello nazionale sulla malattia di Alzheimer e su altre forme di demenza.

Dal 30 novembre al 13 dicembre sarà possibile aderire alla campagna acquistando uno o più ciclamini in qualsiasi supermercato o ipermercato Coop: per ogni piantina verrà devoluto un euro a favore di Airalzh.

In passato la onlus ha sostenuto 82 assegni di ricerca, 21 progetti di ricerca relativi al Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers) e un progetto, frutto della collaborazione fra Airalzh e la Fondazione Armenise Harvard, rivolto a ricercatori “mid-career”, per un totale di oltre 3 milioni di euro investiti dal 2016 a oggi. Altri 400mila euro sono attualmente a budget per due bandi (AGYR 2023 e Airalzh-Armenise Harvard AHA-MCA 2023) di cui sono in corso le selezioni dei progetti vincitori.