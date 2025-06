Perché dovremmo preoccuparci dell’invasione di serpenti a Ibiza

Sono tanti e non solo nelle aree verdi, ma anche nelle abitazioni e in mare. Gli avvistamenti di serpenti a Ibiza sono sempre più frequenti. Sebbene si tratti di una specie non autoctona innocua per gli essere umani, non è altrettanto vero per altri animali, come la lucertola muraiola di Ibiza (Podarcis pityusensis), il rettile endemico simbolo delle Baleari e, appunto, già in grave pericolo di estinzione. Biologi e autorità locali stanno da tempo cercando soluzioni per mitigare gli effetti negativi che questa specie invasiva potrebbe portare alla delicata biodiversità dell’isola.

Serpenti in città, cosa fare se ne incontri uno

I serpenti di Ibiza

La specie invasiva di serpenti a Ibiza è il colubro ferro di cavallo, chiamato ufficialmente Hemorrhois hippocrepis. Sebbene appartenga alla stessa famiglia dei colubridi, si tratta tuttavia di una specie diversa da quella che comunemente chiamiamo “biacco” (Hierophis viridiflavus), serpente non velenoso, diurno, arboricolo e molto diffuso nelle regioni italiane. Originario dell’Europa sud-occidentale e dell’Africa settentrionale e presente in Italia a Pantelleria e nel sud della Sardegna, il colubro ferro di cavallo può raggiungere una lunghezza di circa 1,5 metri, ha un corpo snello, mentre la testa, ben distinta dal resto del corpo e provvista di occhi grandi con pupille rotonde, presenta una leggera macchia a forma di ferro di cavallo. Non bisogna, tuttavia, allarmarsi perché si tratta di serpenti non velenosi e sono quindi innocui per gli esseri umani.

Una minaccia per la biodiversità

I serpenti di Ibiza, tuttavia, sono una specie invasiva e costituiscono perciò una seria minaccia per la biodiversità dell’isola. Introdotti nell’isola nei primi anni 2000 insieme a piante ornamentali, questi rettili infatti rappresentano ormai da tempo un grave pericolo per la lucertola muraiola di Ibiza, che vive a Ibiza e Formentera da oltre 4 mila anni e che svolge un ruolo fondamentale negli ecosistemi locali, fungendo da controllo naturale dei parassiti, nutrendosi di insetti, oltre a essere un impollinatore.

Strategie di controllo

Senza meccanismi di difesa contro i serpenti, avvertono dall’associazione ambientalista Ibiza Preservation, le popolazioni di lucertole sono diminuite drasticamente esponendo questa specie endemica a un alto rischio di estinzione. “Eliminare completamente le popolazioni di serpenti che si sono già naturalizzate sull’isola da così tanti anni è impossibile, motivo per cui IbizaPreservation si sta concentrando sul rafforzamento delle popolazioni di lucertole in aree ad alto valore di biodiversità, supportando il lavoro svolto dal Cofib e da altri enti sull’isola”, ha spiegato Jordi Serapio, esperto dell’associazione, sottolineando che la situazione attuale della lucertola muraiola di Ibiza è molto preoccupante. “La lotta contro questi serpenti invasivi è una delle sfide più importanti per la conservazione della biodiversità che stiamo attualmente affrontando sull’isola”.

Via: Wired.it

Credits immagine: Accipiter (R. Altenkamp, Berlin) via Wikimedia Commons