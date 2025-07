La Terra ruota più velocemente e i giorni si accorciano

In questo periodo la rotazione della Terra sta procedendo più velocemente. E sebbene possa sembrare a primo impatto contro-intuitivo, quest’estate ci saranno i giorni più corti del 2025. Il 10 luglio, per esempio, è stato finora il giorno più corto dell’anno, con una durata di 1,36 millisecondi in meno delle 24 ore.

A raccontarlo sono i dati dell’International Earth Rotation and Reference Systems Service e dell’Us Naval Observatory, due enti degli Stati Uniti, raccolti da timeanddate.com, secondo cui nonostante i dati siano ancora da confermare, gli altri giorni eccezionalmente corti sono il 22 luglio, con 1,34 millisecondi in meno, e il prossimo 5 agosto, con 1,25 millisecondi in meno delle 24 ore.

La lunghezza di un giorno

Come riporta timeanddate.com, il giorno più corto della storia è stato il 5 luglio 2024, con 1,66 millisecondi in meno. La lunghezza di un giorno, ricordiamo in breve, è il tempo impiegato dal nostro pianeta per completare una rotazione completa sul proprio asse: in media, 24 ore o 86.400 secondi. In realtà, però, ogni rotazione è leggermente diversa dall’altra e ciò porta a differenze di pochi millisecondi, misurate grazie agli orologi atomici che, sebbene non abbiano effetti su di noi, possono a lungo termine influire su computer, satelliti e telecomunicazioni.

I secondi intercalari

Per far in modo che il tempo misurato con gli orologi atomici coincida con il tempo universale (Utc), ovvero quello basato sulla rotazione della Terra, ci siamo inventati il secondo intercalare. Come ricorda la Cnn in un articolo di approfondimento, dal 1972, dopo decenni di una lenta rotazione terrestre, sono stati aggiunti 27 secondi intercalari al tempo universale, ma il ritmo di aggiunta è progressivamente rallentato a causa del fatto che la Terra sta ruotando più velocemente: nessun secondo intercalare, infatti, è stato aggiunto dal 2016. “Non c’è mai stato un secondo intercalare negativo”, ha raccontato alla Cnn Duncan Agnew, geofisico all’Università della California di San Diego. “Ma la probabilità che ne esista uno tra oggi e il 2035 è di circa il 40%”.

Perché la terra sta ruotando più velocemente?

I fattori che influiscono sul fatto che la Terra sta ruotando più velocemente sono diversi, tra cui le influenze gravitazionali di Sole e Luna. A questo si aggiunge il fatto che durante l’estate la Terra ruota naturalmente più velocemente. Infine, a svolgere un ruolo è anche il nucleo liquido della Terra che negli ultimi 50 anni ha rallentato. Infine, c’entra anche il riscaldamento globale che, invece, ha contribuito a contrastare le forze che stanno accelerando la rotazione terrestre.

Uno studio pubblicato lo scorso anno da Agnew – come vi abbiamo già raccontato -, ha mostrato come lo scioglimento dei ghiacci in Antartide e Groenlandia si stia diffondendo sugli oceani, rallentando la rotazione terrestre. Lo spostamento della massa del ghiaccio sta causando cambiamenti nella velocità di rotazione terrestre, ma anche nel suo asse di rotazione, secondo una ricerca guidata da Benedikt Soja, del Politecnico Federale di Zurigo. “Entro la fine di questo secolo, in uno scenario pessimistico, l’effetto del cambiamento climatico potrebbe superare quello della Luna, che ha guidato la rotazione terrestre negli ultimi miliardi di anni”, ha concluso alla Cnn Soja.

