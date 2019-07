Scienza, le 5 notizie della settimana

Ecco cinque notizie che raccontano la scienza in questa settimana selezionate dalla redazione di Galileo:

Una casa su Marte

Il Pianeta rosso non è esattamente un vicino ospitale. Potrebbe diventarlo, per la vita, grazie a isolette protette da aerogel di silice. Si tratta di un materiale isolante, in grado di replicare l’effetto serra terrestre e di portare le temperature marziane vicino alle nostre. Una promessa per rendere Marte abitabile.

Buchi neri impossibili

Tra le notizie della settimana figurano anche buchi neri strani, in galassie strane. Arriva dai Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters la notizia dell’osservazione di un buco nero supermassiccio al centro della galassia NGC 3147 con un disco di gas e polveri inatteso secondo le previsioni. Buchi neri simili dovrebbero essere presenti infatti in galassie più luminose di NGC 3147.

Ebola, è emergenza internazionale

L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe diventare ancora più rischiosa a livello nazionale e regionale. Tanto che l’Oms ha appena dichiarato ebola un’emergenza internazionale di salute pubblica. Arrivano anche una serie di raccomandazioni per ottimizzare la lotta al virus.

Anoressia, malattia psichiatrica e metabolica

Uno studio condotto su olte 70 mila persone mostra che esistono delle differenze nel genoma di persone che soffrono di anoressia rispetto a persone sane. Queste differenze riguardano geni coinvolti nella salute psichiatrica così come il metabolismo. Tanto che l’anoressia, suggerisce la ricerca, andrebbe vista non più come una condizione solo psichiatrica.

Metti un peperoncino in orbita

Perché mai la Nasa ha intenzione di coltivare il peperoncino Española sulla Stazione spaziale? Il sapore piccante e il contenuto di vitamina C del peperoncino secondo gli scienziati potrebbero essere componenti fondamentali nella dieta degli astronauti.

Credits immagine: NASA/JPL-Caltech