Scienza, le 5 notizie della settimana

Ecco cinque notizie che raccontano la scienza in questa settimana selezionate dalla redazione di Galileo:

Una nuova concezione del tempo

Stranezze della fisica. Un gruppo di fisici dell’Università del Queensland ha mescolato la relatività generale con la meccanica quantistica per ottenere una nuova concezione di tempo in cui il prima e il dopo perdono di senso. In teoria.

Un nuovo minerale

Si chiama edscottite ed è un nuovo minerale. Nuovo si fa per dire: il meteorite da cui proviene è stato rinvenuto negli anni Cinquanta, ma solo ora arriva l’annuncio che contiene qualcosa di mai osservato prima in natura ma ottenuto solo attraverso sintesi, l’edscottite appunto. La scoperta su American Mineralogist.

Cambiamenti climatici, a rischio anche le banane

I cambiamenti climatici potrebbero in pericolo la produzione delle banane. Brasile, Colombia, India, Guatemala e Filippine rischiano di essere i paesi che più accuseranno l’impatto dell’aumento delle temperature sulle coltivazioni di banane.

Antropocene, una storia millenaria

La presenza umana sulla Terra ha da tempo un impatto notevole sull’ambiente. Uno studio pubblicato su Science conferma che abbiamo cominciato a trasformare il nostro pianeta in maniera importante quando eravamo appena 100 milioni di abitanti. Parliamo di circa 10 mila anni fa.

Sonno, perché a qualcuno ne basta poco

Il sonno è ancora per molti aspetti un fenomeno misterioso. Perché, per esempio, a qualcuno ne basta meno di altri? Le ragioni potrebbero essere genetiche, come suggerisce uno studio su Neuron che ha analizzato il DNA di una famiglia per nulla dormigliona.