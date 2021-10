Sostieni la lotta alla Sclerosi multipla con le mele dell’AISM

Torna oggi nelle piazze italiane l’iniziativa di Aism a sostegno della ricerca e dei servizi per le persone con Sclerosi Multipla, malattia che solo in Italia ogni anno fa registrare 3600 nuove diagnosi, 130 mila in totale. Fino a lunedì 4 ottobre, infatti, sarà possibile acquistare un sacchetto di mele e partecipare alla giornata del dono “La Mela di Aism”, prenotabile anche contattando la sezione provinciale dell’associazione. Sul sito la mappa consultabile con le piazze che partecipano all’iniziativa.

1 diagnosi ogni 3 ore

3.600 nuovi casi ogni anno

il 50% tra i 20 e i 40 anni

il 10% prima dei 18 anni



Facciamo sparire questi numeri? Ti aspettiamo in piazza dall'1 al 4 ottobre!#LaMeladiAISM #sclerosimultipla #insiemepiùforti pic.twitter.com/KGnUweYazl — AISM onlus (@AISM_onlus) September 29, 2021

Con l’occasione attivo anche il numero solidale di AISM 45512, i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.