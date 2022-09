Vaccini anti-Covid, come prenotare la quarta dose in ogni Regione

La nuova campagna vaccinale anti Covid-19 è già attiva da qualche settimana per gli over 60 e i soggetti fragili. Da oggi 30 settembre si parte con la quarta dose (anche con i nuovi vaccini bivalenti) per tutti coloro che hanno più di 12 anni e che hanno ricevuto la dose precedente di vaccino o che hanno contratto Covid-19 da almeno 120 giorni. Le procedure e le modalità di prenotazione dovrebbero essere ormai assodate, ma, per fugare qualsiasi dubbio, ecco come prenotare la quarta dose di vaccino Regione per Regione.

Abruzzo

In Abruzzo la seconda dose booster di vaccino anti-Covid (disponibile anche come vaccino bivalente) è ancora indicata per gli over-60, i soggetti fragili con più di 12 anni e gli ospiti delle rsa che abbiano ricevuto la dose precedente da almeno 120 giorni. L’accesso agli hub vaccinali (elenco e orari sono pubblicati sul sito di ciascuna Asl) è libero e senza necessità di prenotazione. Dovrebbe essere possibile vaccinarsi anche nelle farmacie e con i medici di medicina generale che abbiano aderito alla campagna vaccinale nelle fasi precedenti. Si attendono aggiornamenti.

Basilicata

Il sito della Regione Basilicata non è ancora aggiornato sulle modalità per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. È dunque opportuno consultare i siti della propria azienda sanitaria di riferimento, anche per verificare quali sono gli hub disponibili e gli orari di ricevimento. Per l’azienda sanitaria locale di Potenza, per esempio, è disponibile qui il calendario delle prenotazioni di ottobre 2022 e informazioni sulle modalità di prenotazione per le diverse categorie.

Bolzano

Nella Provincia Autonoma di Bolzano per le persone estremamente vulnerabili che hanno già avuto una dose addizionale è possibile prenotare la quarta dose di vaccino anti Covid qui.

Calabria

La Regione Calabria sottolinea che i centri vaccinali regionali non sono mai stati chiusi, sono attivi (qui l’elenco), e vi si può accedere anche senza prenotazione. È possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia e nel caso dei grandi anziani è attivo un servizio di vaccinazione a domicilio. Si può prenotare online qui o per telefono al 800 009966. Dal 14 luglio scorso la vaccinazione agli over-60 è possibile anche nelle farmacie aderenti alla campagna.

Campania

In Campania per avere informazioni circa le somministrazioni del vaccino anti-Covid successive alla prima dose bisogna collegarsi ai siti web delle proprie Asl di appartenenza, si legge su https://adesionevaccinazioni.soresa.it .

Emilia Romagna

Non cambiano molto le modalità per la prenotazione in Emilia Romagna, in cui per ricevere il secondo booster (dopo 4 mesi dalla terza dose o dall’infezione da coronavirus) bisogna ricorrere a sportelli Cup, Cupweb, Cuptel, Fascicolo sanitario elettronico, app ER-Salute, farmaCUP. Su richiesta la quarta dose è prevista per le persone con più di 12 anni, con priorità per anziani e fragili. Sarà distribuita soprattutto dai medici di medicina generale nei propri ambulatori.

Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia la quarta dose si prenota al numero 04 34223522 oppure presso gli sportelli del Cup, online al sito www.cupweb.it e tramite la piattaforma web messa a disposizione dalla regione (qui) o nelle farmacie abilitate.

Lazio

In Lazio sono aperte le prenotazioni per la seconda dose booster di vaccino anti-Covid nelle persone con più di 12 anni. Tutte le informazioni sono disponibili su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home . Per le altre dosi, invece, non è necessaria la prenotazione ed è possibile recarsi nei punti vaccinali nelle modalità qui descritte.

Liguria

In Liguria sono disponibili diversi canali di prenotazione: online su http://prenotovaccino.regione.liguria.it ; al numero verde 800 938 818; agli sportelli Polifunzionali (Cup) che effettuano servizio di prenotazione; presso le farmacie che effettuano servizio Cup. Tutte le informazioni per le varie categorie di assistiti e sui punti vaccinali sono disponibili qui.

Lombardia

I lombardi possono prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid online (qui) o al numero 800 894545. Sulla piattaforma web sono disponibili tutte le informazioni per le diverse categorie di assistiti.

Marche

Sul sito della regione Marche (qui) sono elencati i modi per prenotare la quarta dose in relazione alle categorie di assistiti. È anche possibile rivolgersi al numero 800 009966.

Molise

La Regione Molise ha messo a disposizione un portale online dedicato alle vaccinazioni anti-Covid: https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:350 . Il sistema consente la prenotazione della quarta dose agli aventi diritto, mentre gli ospiti delle rsa saranno vaccinati nelle strutture. Si prenota anche al numero 0874 1866000.

Piemonte

Dal 30 settembre in Piemonte inizia la preadesione alla quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over-12 sulla piattaforma www.IlPiemontetivaccina.it, presso le farmacie e i medici di medicina generale che aderiscono alla campagna. Da lunedì 3 ottobre, poi, partiranno le chiamate dirette per gli over-60 che ancora non hanno preaderito così da aumentare la copertura tra i soggetti più a rischio. Nella stessa giornata inizieranno le chiamate dirette per la quinta dose alle persone immunodepresse. In seguito alla preadesione le persone riceveranno un sms di convocazione presso uno dei centri vaccinali delle aziende sanitarie locali. È anche possibile prenotare la quarta dose in farmacia o presso il proprio medico di famiglia (se vaccinatore).

Puglia

In Puglia è possibile prenotare la quarta dose per le persone dai 60 anni in su sulla piattaforma https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ . Per gli immunodepressi è prevista una chiamata diretta da parte dei centri di assistenza. Si attendono aggiornamenti.

Sardegna

Dal 30 settembre in Sardegna sono aperte le prenotazioni per la quarta dose a tutte le persone con più di 12 anni. È possibile prenotarsi attraverso la piattaforma online di Poste Italiane, presso gli Atm degli uffici postali, tramite call center all’800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) e tramite i portalettere.

Sicilia

Sebbene al momento il sito della Regione Sicilia non riporti espressamente l’aggiornamento per la quarta dose per tutti gli over-12 (mantiene l’indicazione per le persone over 80, gli ospiti delle rsa e le persone fragili), sulla piattaforma regionale per le prenotazioni sembra possibile procedere per tutti gli over-12. La prenotazione dovrebbe essere possibile anche tramite la piattaforma di Poste Italiane, i call center al numero 800 009966 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00, escluso sabato e festivi), ma anche inviando un sms con il codice fiscale al numero 339.9903947 attivato da Poste Italiane. Entro 48-72 ore si viene ricontattati per procedere alla scelta del luogo e della data dell’appuntamento.

Toscana

Al momento la Regione Toscana non ha aggiornato le modalità di prenotazione della quarta dose per tutte le persone con più di 12 anni. La piattaforma regionale permette la prenotazione per gli operatori sanitari, di rsa e donne in gravidanza; per persone con elevata fragilità e per gli over-60. Secondo il quotidiano La Nazione la quarta dose sarà disponibile per i maggiori di 12 anni da martedì 4 ottobre, anche attraverso il medico di famiglia.

Trento

Anche la provincia autonoma di Trento non ha ancora aggiunto l’opzione per la prenotazione della quarta dose per gli over-12 sulla propria piattaforma. Si consiglia di consultare la pagina Prenota Vaccino Covid-19 in vista di un prossimo aggiornamento.

Umbria

Le informazioni e i collegamenti per la prenotazione della quarta dose, quando disponibili, saranno elencati in questa pagina web https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ .

Valle d’Aosta

Sulla pagina dedicata alla campagna di vaccinazione anti-Covid della Regione Valle d’Aosta sono disponibili le informazioni sulla quarta dose e le modalità di prenotazione.

Veneto

Anche il Veneto deve ancora aggiornare le informazioni sulla pagina dedicata per adeguarsi alle indicazioni ministeriali. Qui la pagina per le prenotazioni in base alla Ulss di riferimento.

[Ultimo accesso ai siti istituzionali alle 13:00 del 30 settembre 2022]

Leggi anche su Galileo

Perché alcune persone non si ammalano di Covid-19?