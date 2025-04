Jyvaskylavirus, il virus gigante che viene dalla Finlandia

Un gruppo di ricercatori e ricercatrici dell’Università di Jyväskylä (Finlandia) ha isolato un virus gigante precedentemente sconosciuto. Con un diametro di 200 nanometri, le sue dimensioni sono pari a circa il doppio rispetto a quelle dei virus dell’influenza o dei coronavirus. Finora, spiegano gli autori dello studio pubblicato su eLife, la maggior parte dei virus giganti è stata scoperta in Europa e Sud America, ma questo sarebbe il primo ad essere stato identificato in Finlandia. Ciò conferma che i virus giganti fanno parte dell’ecosistema della foresta boreale finlandese, ed estende l’area di distribuzione di questi insoliti microrganismi rispetto a quanto ne sapevamo fino ad oggi.

Identikit del virus gigante appena scoperto

Il virus gigante identificato in Finlandia è stato isolato da un campione di terriccio proveniente dalla città di Jyväskylä, ed è stato per questo chiamato Jyvaskylavirus. Il gruppo di ricerca ne ha sequenziato il genoma e studiato la struttura attraverso una tecnica nota come microscopia crioelettronica. Dalle analisi è emerso che il virus gigante sarebbe imparentato con i virus del genere Marseillevirus, precedentemente scoperti in Francia.

Si tratta di microrganismi che infettano le amebe, microbi unicellulari noti soprattutto per la capacità di cambiare continuamente forma. Probabilmente, si legge nello studio, questi virus contribuiscono a mantenere un certo equilibrio all’interno degli ecosistemi di cui fanno parte, impedendo che le popolazioni dei loro microbi bersaglio crescano a dismisura.

Entrando ulteriormente nel dettaglio, gli autori e le autrici della nuova ricerca hanno identificato il Jyvaskylavirus mescolando un campione di terriccio con una coltura di amebe appartenenti alla specie Acanthamoeba castellanii, e monitorando successivamente queste ultime per la comparsa di eventuali infezioni.

Cosa sappiamo dei virus giganti

Secondo il team di ricerca, le informazioni raccolte attraverso queste analisi potrebbero essere utili per comprendere meglio anche le caratteristiche di altri virus giganti. Infatti, le domande aperte per quanto riguarda questo gruppo di curiosi microrganismi sono ancora molte. Per esempio, gli scienziati ancora non sanno quanti ne esistano e dove siano esattamente dislocati nel mondo. In più, non conosciamo ancora fino in fondo le strutture che permetto loro di raggiungere dimensioni così elevate rispetto agli altri virus.

“La scoperta – commenta Lotta-Riina Sundberg, che ha coordinato lo studio ed è docente presso il dipartimento di scienze biologiche e ambientali dell’Università di Jyväskylä – aiuterà a comprendere le interazioni tra i microbi e il ruolo dei virus nella regolazione delle popolazioni di tutti gli organismi viventi, oltre a fornire nuove conoscenze sulla struttura dei virus giganti”.

