La prevenzione non è mai stata così semplice e gustosa: consumare due porzioni di yogurt a settimana potrebbe proteggere l’intestino dal tumore al colon-retto. Gli epidemiologi del Brigham and Women’s Hospital e della Harvard University per oltre trent’anni hanno analizzato i dati di circa 132.000 individui al fine di comprendere il possibile legame tra consumo di yogurt e incidenza del cancro al colon-retto, il terzo tumore più comune al mondo e la seconda principale causa di morte per cancro. I risultati pubblicati sulla rivista Gut Microbes suggeriscono che il consumo regolare di yogurt potrebbe ridurre il rischio di sviluppare tumori al colon associati alla presenza del batterio Bifidobacterium. Il latticino fermentato che troviamo nel frigo al supermercato potrebbe essere una forma di prevenzione contro una delle più aggressive neoplasie intestinali.

Mangiare batteri per eliminarli: un paradosso

I Bifidobacterium sono batteri naturalmente presenti nell’intestino ma nel 30% dei casi di tumore al colon-retto questi batteri si trovano all’interno del tessuto tumorale. I ricercatori hanno osservato che le persone che consumano almeno due porzioni di yogurt a settimana hanno un 20% in meno di probabilità, rispetto a chi limita il consumo a meno di una porzione al mese, di sviluppare tumori derivati dalla presenza anomala dei Bifidobacterium. Ma come farebbe lo yogurt a ridurre il rischio di tumore?

I Bifidocaterium si trovano naturalmente anche nei latticini fermentati e, secondo lo studio, consumarne di più potrebbe aiutare a rafforzare la barriera intestinale nell’arco del tempo. Il batterio può infatti agire attraverso meccanismi antiossidanti, antinfiammatori e di modulazione del sistema immunitario, contribuendo alla salute dell’intestino e riducendo il rischio di sviluppare tumori. Su questa linea, i ricercatori suggeriscono che il consumo di yogurt potrebbe avere un effetto preventivo contro il cancro colorettale legato a una barriera intestinale compromessa: una prevenzione paradossale ma sembrerebbe efficace.

Yogurt e rischio tumore, ci sono sempre più prove

Gli autori dello studio non sono stati i primi a ricercare una correlazione tra yogurt e malattia: uno studio clinico condotto nel 2021 dalla Stanford University ha scoperto che i cibi fermentati, come lo yogurt, possono influenzare il microbioma intestinale e il sistema immunitario negli adulti sani. I risultati dello studio pubblicati su Gut Microbes si sommano a un crescente corpo di prove che collega alimentazione, microbioma intestinale e rischio di tumori. Secondo l’epidemiologo Andrew Chan che ha fatto parte del team di ricerca, le nuove prospettive permettono di studiare il ruolo della dieta nella prevenzione oncologica, specialmente nei soggetti più giovani. Ulteriori studi clinici saranno necessari per confermare questi effetti e capire se lo yogurt possa effettivamente diventare una strategia preventiva contro il cancro al colon-retto. Tuttavia, l’idea che alcuni alimenti possano agire come scudo protettivo contro i tumori pare sempre più avvalorata.

Immagine: Vicky Ng/Unsplash