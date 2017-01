La tavola periodica che mostra l’origine degli elementi chimici

Siamo fatti della stessa materia delle stelle, come ricordava anche Carl Sagan: “L’azoto nel nostro DNA, il calcio nei nostri denti, il ferro nel nostro sangue, il carbonio delle nostre torte di mele sono stati fatti all’interno delle stelle“. Ma non solo per opera delle stelle. I diversi elementi chimici sono nati attraverso tre processi principali: dal Big Bang, da processi stellari (stelle che esplodono, muoiono o si fondono) o dall’azione dei raggi cosmici.

Oggi Jennifer A. Johnson, astronoma della Ohio State University, ha deciso di raccogliere le informazioni sull’origine dei diversi elementi in una tavola periodica che mostri esattamente i loro luoghi di nascita, specificando anche i diversi processi stellari che li hanno creati. Una versione ampliata e più precisa, spiega Johnson di quella già vista su Wikipedia e di quella realizzata dalla ricercatrice insieme alla collega astronoma Inese Ivans. Una versione invece che spieghi in maniera più approfondita i vari meccanismi della genesi degli elementi è disponibile sul sito www.cosmic-origins.org.

Via: ScienceAlert