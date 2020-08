Il 2 novembre un asteroide passerà vicinissimo al nostro pianeta

Attenzione attenzione, asteroide in avvicinamento. Si chiama 2018VP1, ma è anche noto con il nomignolo di Election Day Asteroid, dal momento che raggiungerà il punto di minima distanza dalla Terra – all’incirca 400mila chilometri, poco più della distanza che separa il nostro pianeta dalla Luna – il 2 novembre prossimo, vigilia per l’appunto delle elezioni presidenziali statunitensi. La Nasa stima la probabilità di un impatto con il nostro pianeta allo 0,41% circa, ma niente paura: anche se dovesse entrare in rotta di collisione con la Terra, 2018VP1 si disintegrerebbe a contatto con la nostra atmosfera e non creerebbe alcun problema.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.