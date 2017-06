Adolescenti con lo smartphone a tavola. La psicologa: ”Dietro l’abuso la ricerca di contatto sociale”

STRESSATI, internet-dipendenti, tanto che un quarto di loro passa oltre sei ore al giorno online fuori dalla scuola, annunciava solo un paio di mesi fa il rapporto sul benessere dei quindicenni dell’Ocse. Gli smartphone però sono compagni irrinunciabili a volte anche a scuola e spesso a tavola per adolescenti e preadolescenti. Tanto che alcuni ricercatori hanno già cominciato a chiedersi se l’uso smodato e sempre più capillare dei telefonini non sia correlato a cambiamenti nel modo di stare a tavola e mangiare dei ragazzi. Un sospetto più che legittimo, anche considerando quanto tablet, pc e smartphone e abitudini alimentari preoccupano genitori ed educatori. A chiederselo anche le istituzioni, con il ministero della Salute che in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha avviato un progetto per approfondire la possibile relazione tra uso delle nuove tecnologie e stili alimentari in adolescenti e preadolescenti i cui dati sono appena stati presentati.

