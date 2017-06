La cannabis a basse dosi riduce lo stress

Dosi molto basse di cannabis ridurrebbero lo stress. È quanto riferiscono i ricercatori della University of Illinois e University of Chicago, che raccontano sulla rivista Drug and Alcohol Dependence, come i livelli di delta-9-tetraidrocannabinolo (Thc), il principale composto psicoattivo della marijuana, ridurrebbero lo stress in un modo altamente dipendente dalla dose assunta: mentre basse dosi di Thc ridurrebbero stress e ansia, dosi leggermente più alte avrebbero un’effetto completamente opposto.

cannabis per i suoi effetti sullo stress, “ma ancora pochissimi studi hanno esaminato gli effetti dei diversi livelli Thc sullo stress”, spiega Emma Childs, autrice dello studio. “Abbiamo scoperto che il Thc a basse dosi riduce effettivamente lo stress, mentre dosi superiori hanno l’effetto opposto, sottolineando quindi l’importanza della quantità quando si tratta di Thc e dei suoi effetti”. Sappiamo che molte persone fanno ricorso allaper i suoi effetti sullo stress, “ma ancora pochissimi studi hanno esaminato gli effetti dei diversi livelli Thc sullo stress”, spiega, autrice dello studio. “Abbiamo scoperto che il Thc a basse dosi riduce effettivamente lo stress, mentre dosi superiori hanno l’effetto opposto, sottolineando quindi l’importanza della quantità quando si tratta di Thc e dei suoi effetti”.

Per capirlo il team di ricercatori ha reclutato 42 volontari, tra i 18 a 40 anni, suddividendoli in tre gruppi: il gruppo “a bassa dose” ha ricevuto una pillola contenente 7,5 milligrammi di Thc, il gruppo “a dose moderata” una pillola contenente 12,5 milligrammi di Thc e un gruppo placebo che ha ricevuto una pillola priva di Thc.

“Non abbiamo voluto somministrare una dose più grande, perché volevamo evitare possibili effetti negativi o effetti cardiovascolari causate da dosi elevate di Thc”, spiega l’autrice.

I partecipanti hanno partecipato a due incontri di quattro ore a cinque giorni di distanza.

A ogni incontro, hanno assunto la loro pillola aspettando circa due ore per consentire al Thc di essere assorbito nel sangue. Durante la prima seduta, i partecipanti sono stati sottoposti a un finto colloquio di lavoro di cinque minuti, mentre nella seconda sessione sono stati invitati a parlare con il team di ricercatori su un libro o un film per cinque minuti e poi a recitare per altri cinque minuti.

Prima, durante e dopo ciascuna delle due attività, i partecipanti hanno valutato i loro livelli di stress e le loro sensazioni, mentre il team di ricercatori ha misurato la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e il cortisolo, uno degli ormoni chiave dello stress. I partecipanti che hanno ricevuto la dose più bassa di Thc hanno riportato meno stress di quelli del gruppo placebo, mentre i partecipanti del gruppo “dose moderata” di Thc hanno invece riportato uno stato d’animo negativo e ansioso prima e durante entrambe le attività.

Tuttavia, il team di ricercatori ha evidenziato come non esistano differenze significative nella pressione sanguigna, nei livelli di frequenza cardiaca e nel cortisolo dei partecipanti, prima, durante o dopo le dosi o le attività. “I nostri risultati forniscono sostegno all’affermazione comune che la cannabis possa ridurre lo stress e alleviare la tensione e l’ansia”, spiega Childs. “Allo stesso tempo, abbiamo anche constatato che i partecipanti al gruppo con dosi moderate di Thc ha riportato piccoli ma significativi aumenti di ansia e di umore negativo durante tutto lo studio, suggerendo che il Thc possa anche produrre l’effetto opposto”.

