Vacanze invernali, il momento per fare il pieno di vitamina D

Che si vada in montagna o si resti in città, le vacanze sono un ottimo momento per uscire di casa e fare scorta di vitamina D. Che, come ha dimostrato uno studio sul British Medical Journalcondotto dalla Queen Mary University di Londra, aiuta a proteggersi anche da raffreddore e influenza, e in generale dalle infezioni respiratorie acute, aumentando i livelli delle proteine antimicrobiche presenti naturalmente nei polmoni.

Continua a leggere su Salute Seno di Repubblica.it