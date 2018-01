La Terra rischia di diventare sempre più arida

Se il riscaldamento globale continuerà ad aumentare, il nostro pianeta sarà sempre più arido. Più precisamente, se le temperature medie globali aumenteranno di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, oltre un quarto della superficie terrestre potrebbe diventare significativamente più arido, con maggior siccità ed elevate probabilità di incendi. A suggerirlo, sulle pagine di Nature Climate Change, è una nuova ricerca di un team di ricercatori della University of East Anglia, nel Regno Unito, e della Southern University of Science and Technology (SusTech), in Cina, secondo cui limitare l’incremento delle temperature medie globali a meno di 1,5 °C (obiettivo dell’accordo sul clima di Parigi), potrebbe ridurre drasticamente la porzione della superficie terrestre soggetta a questi cambiamenti.

Il team di ricercatori ha studiato le proiezioni di 27 modelli climatici globali per identificare le aree del mondo in cui l’aridità, ovvero la misura della secchezza del suolo ottenuta dal rapporto tra precipitazioni ed evaporazione, cambierà sostanzialmente rispetto alle variazioni annuali che si registrano oggi. Secondo i risultati della ricerca, l’aridificazione colpirebbe circa il 20-30% delle terre emerse se l’aumento delle temperature medie globali raggiungerà i 2°C. “La desertificazione è una seria minaccia perché può avere un impatto critico sull’agricoltura, qualità dell’acqua e biodiversità, oltre a causare più siccità e incendi, simili a quelli visti in tutta la California”, precisa uno degli autori dello studio, Chang-Eui Park.

Come raccontano i ricercatori, il mondo si è già riscaldato di un grado rispetto al periodo preindustriale. Nel corso del ventesimo secolo la gravità della siccità è aumentata in tutto il bacino del Mediterraneo, nell’Africa meridionale e nella costa orientale dell’Australia, mentre le aree semi-aride del Messico, del Brasile, dell’Africa meridionale e dell’Australia sono andate incontro a una vera e propria desertificazione. Ma la riduzione delle emissioni di gas serra per mantenere il riscaldamento globale tra 1,5 e 2 gradi potrebbe ridurre la probabilità di una significativa aridificazione in molte parti del mondo. Due terzi delle regioni colpite potrebbero però salvarsi se solo si riuscisse a limitare il riscaldamento a 1,5°C, stimano gli esperti. “Le aree del mondo che trarrebbero maggiori benefici dal mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 °C sono le zone del Sud-Est asiatico, dell’Europa meridionale, dell’Africa meridionale, dell’America centrale e dell’Australia meridionale, in cui vive attualmente oltre il 20% della popolazione mondiale”, conclude il co-autore Tim Osborn, della University of East Anglia.

Riferimenti: Nature Climate Change