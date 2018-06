Togliere le tonsille: ecco i rischi a lungo termine

Share this:











TONSILLE sì, tonsille no. Soprattutto quando si è bambini, sono molto frequenti le infiammazioni di tonsille e adenoidi, associate a gonfiore, dolore, difficoltà a respirare. Ma questi problemi possono essere transitori e le tonsille non devono sempre essere tolte. L’intervento chirurgico rappresenta una pratica pediatrica diffusa, in passato ma anche oggi, i cui effetti post-operatori, come dolore e emorragia, sono stati ampiamente studiati e arginati con tecniche sempre più avanzate. Al contrario, i rischi nel lungo termine dell’operazione non sono stati approfonditi in ricerche sistematiche: ad affermarlo è uno studio internazionale, pubblicato su JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, che dimostra, a livello statistico, un importante aumento dell’incidenza di infezioni respiratorie e allergie nei soggetti che erano stati operati da bambini. Ecco perché la chirurgia deve essere scelta solo quando strettamente necessaria.

