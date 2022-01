Anche gli animali nel loro piccolo ridono

«“Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso, rende l’uomo simile alla scimmia”. “Le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell’uomo, è il segno della sua razionalità”». Si ingannano entrambi: sia l’austero Jorge da Burgos che il placido Guglielmo da Baskerville (il celebre dialogo qui riportato è tratto dal Nome della rosa di Umberto Eco, in cui la risata ha un ruolo centrale). Altro che “proprio dell’uomo“: la risata sembra infatti essere un comportamento che appartiene a molte specie animali, legato a situazioni di gioco o divertimento condiviso. Almeno 65, stando a uno studio appena condotto da due scienziati della University of California, Los Angeles (Ucla) e pubblicato sulla rivista Bioacustics. Gli autori del lavoro hanno infatti osservato vocalizzazioni simili alla risata in “una grande varietà di primati, mucche domestiche, cani, volpi, foche, manguste”, nonché “in tre specie di uccelli, tra cui i parrocchetti e le gazze australiane”.

Fino a qualche tempo fa, come ricordava Liz Langley su National Geographic nel 2015, si pensava che le uniche specie non umane in grado di “ridere” fossero praticamente solo le grandi scimmie e i topi. Lo scopo dell’esperimento che ha portato alla pubblicazione del nuovo studio era, per l’appunto, di capire se la lista degli animali che ridono fosse incompleta.

La questione è abbastanza importante, perché la risata – o qualcosa che gli assomiglia – ha un certo valore dal punto di vista evoluzionistico e della comunicazione: “Quando ridiamo”, spiegano Sasha Winkler e Greg Bryant, gli autori del lavoro, rispettivamente primatologo ed esperto di comunicazione alla Ucla, “stiamo in realtà informando i nostri simili che ci stiamo divertendo, inviando loro un segnale perché si uniscano a noi. Diversi studi hanno suggerito che questo tipo di comportamento vocale sia condiviso da molte specie animali i cui esemplari sono abituati a giocare insieme. Il che suggerisce che la risata umana sia la versione ‘evoluta’ di segnali vocali legati al gioco”.

Lo studio di Winkler e Bryant – che in realtà è una ricerca in letteratura delle descrizioni aneddotiche di animali che giocano insieme – mostra che le “risate” degli animali, comunque, non sono facilmente percepibili: “La nostra revisione della letteratura”, scrivono nel paper, “mostra che i segnali vocali legati al gioco sono poco appariscenti. I ratti, per esempio, emettono vocalizzazioni ultrasoniche fuori dalla portata dell’udito umano. Le vocalizzazioni ludiche degli scimpanzé, al contrario, sono abbastanza simili alle risate umane”.

