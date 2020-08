Profondo blu, alla scoperta del Green Banana, la voragine sul fondo dell’Atlantico

Conosciamo ormai bene, almeno di nome, i buchi neri. Ma che dire, invece, dei buchi blu, altrettanto misteriosi e spaventevoli? Si tratta di cavità che si aprono sul fondo dell’oceano, molto profonde e difficilmente accessibili, e per questo ancora in larga parte sconosciute alla comunità scientifica. Che ora si appresta a studiarne uno, il cosiddetto Green Banana, situato al largo della costa della Florida: la spedizione, organizzata dal Mote Marine Laboratory, dovrebbe partire tra il mese di agosto e il mese di settembre e, auspicabilmente, ci aiuterà a capire meglio come sono fatti questi abissi, quanto sono profondi e se e quali creature marine ospitano.

“Sarà la prima volta che proviamo a studiare Green Banana”, ha spiegato Emily Hall, un membro della spedizione, in un’intervista a Vice Us. “Non vediamo l’ora di confrontare le caratteristiche di questo buco, in termini chimici e biologici, con quelle di Amberjack [un altro buco blu esplorato nel 2019, ndr]. Questo ha una forma diversa ed è più profondo, quindi non sappiamo cosa troveremo. Il che è uno degli aspetti più intriganti dell’esplorazione: sarà tutto nuovo ed eccitante”.

Il più profondo Sinkhole al mondo è in Cina

In generale, i buchi blu si trovano sparsi in modo abbastanza omogeneo in tutto il mondo e possono arrivare anche a misurare 300 metri di profondità. Oltre a quella degli scienziati, attirano anche la curiosità dei subacquei, con conseguenze talvolta piuttosto macabre: il Red Sea Blue Hole, in Egitto, è per esempio tra i siti di immersione che hanno fatto registrare più incidenti mortali al mondo.

Cosa c’è nella Fossa delle marianne

I buchi blu, o, più scientificamente, le doline marine, sono una sorta di voragini blu scuro ben delimitate nell’azzurro dell’oceano circostante. La loro formazione è dovuta a fenomeni di erosione delle rocce avvenute quando la zona in cui si trovavano non era marina, ma ricoperta dalla terraferma. Green Banana si trova a circa 80 chilometri dalla costa di Sarasota, in Florida; il suo bordo si trova circa 47 metri sotto la superficie e ha una circonferenza di circa 130 metri. Stando alle ipotesi più accreditate, il buco si sarebbe formato circa 10mila anni fa: abitanti tipici di formazioni di questo tipo sono coralli, molluschi, tartarughe di mare, addirittura anche squali. Tra le altre cose, i buchi blu forniscono nutrimento agli ecosistemi adiacenti, il che li rende delle vere e proprie oasi marine, estremamente ghiotte per i biologi. “Crediamo che Green Banana e gli altri buchi blu della Florida”, continua Hall, “si siano formati quando la Florida si estendeva parecchi chilometri più in là di adesso, verso il mare. Ma non sappiamo molto di più: dobbiamo imparare ancora molto sulle origini e sull’evoluzione di queste caverne. Anche perché tutti quelli che abbiamo studiato avevano grandi differenze chimiche e biologiche”. Non ci resta che attendere.

Via: Wired.it

Leggi anche: Pozzo del Merro, una mega voragine alle porte di Roma