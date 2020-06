Cieli d’estate: pronti a tre eclissi in un solo mese?

A partire dal 5 giugno, non mancheranno gli appuntamenti nei nostri cieli: in un solo mese lunare, infatti, si verificheranno ben tre eclissi, sia di Sole che di Luna, che saranno parzialmente visibili anche dall’Italia. Segnatevi bene le date sul calendario e preparate il necessario, tra binocoli e telescopi (e appositi filtri per proteggere gli occhi), per non perdervi questa staffetta di eclissi, un evento raro che potremo ammirare di nuovo solo nel 2029.

L’eclissi di Luna

Ad aprire le danze sarà la Luna, con un’eclissi penombrale. Il 5 giugno, l’evento sarà visibile nel nostro paese (ma anche nel resto d’Europa, Africa, Asia, Australia) a partire dalle 17:45, quando il nostro satellite entrerà nella penombra, raggiungerà poi il picco dell’eclisse verso le 19:30, per poi uscire dal cono di penombra alle 21.04. Il fenomeno si verifica quando il nostro satellite transita nel parte più esterna del cono d’ombra (appunto, cono di penombra) che la Terra proietta nello Spazio.

La Luna, in questo caso, non sarà completamente offuscata come avviene invece durante una eclissi totale, ma si presenterà meno luminosa e più scura, come se fosse coperta da un velo. Per chi vuole seguire l’eclissi online, sono stati organizzati diversi eventi come ad esempio uno streaming in diretta su Youtube e Facebook di Astronomitaly, oppure sul sito Virtual Telescope.

Il 5 luglio prossimo, la Luna tornerà di nuovo protagonista dei cieli, con un’altra eclisse penombrale. Questa volta, come riporta la Nasa, potrà essere visibile dall’America, Africa e sud-ovest dell’Europa.

L’eclissi di Sole

La seconda data per le eclissi di questa estate è il 21 giugno. Si tratta di un’eclissi anulare di Sole, visibile in modo parziale dall’Italia meridionale, in particolare nell’estremo sud-est (non sarà osservabile invece al centro-nord). La fase anulare, invece, potrà essere osservabile dall’Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico. In questo tipo di eclissi la Luna, che si trova al suo apogeo, ossia nel punto di massima distanza della Terra, si sovrappone al Sole, lasciando visibile un anello di luce durante la fase centrale.

L’evento sarà osservabile a Roma tra le 7:18 e le 7:46 del mattino, a Peschici nel Gargano dalle 7:11 alle 7:55, e a Catania dalle 6:56 alle 7:57. Per chi non mancherà all’appuntamento, ricordate che è fondamentale proteggere gli occhi quando si osserva una eclissi di Sole, utilizzando le apposite protezioni e gli opportuni filtri da applicare ai telescopi e binocoli. Per chi non volesse perdersi lo spettacolo, l’Unione astrofili italiani sta organizzando un appuntamento in streaming, chiamato “Sun Day”, per permettere a tutti gli appassionati di osservare l’evento da remoto.

Riferimenti: Unione Astrofili italiani

Credits immagine di copertina: Hoàng Duy Lê/Unsplash