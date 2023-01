Sono i giorni migliori per osservare la cometa di Neanderthal

Occhi verso il cielo: dopo circa 50 mila anni la Cometa C/2022 E3 ZTF torna a farci visita. La cometa è stata scoperta il 2 marzo 2022 dalla survey Zwicky Transient Facility quando si trovava a circa 640 milioni di km dal Sole e l’ultima visita sulla Terra – calcolando un periodo di 50 mila anni – risale appunto quando sulla superficie terrestre vivevano ancora i Neanderthal. E questi potrebbero essere i giorni buoni per godersi lo spettacolo: a partire da oggi, 24 gennaio, la cometa potrebbe infatti essere visibile in Italia durante le notti anche ad occhio nudo, secondo quanto riferiscono dall’Unione astrofili italiani (Uai).

La doppia coda della cometa

In viaggio verso la Terra, la cometa raggiungerà il punto più vicino il 1 febbraio 2023 quando si troverà a una distanza di circa 42 milioni di km e transiterà in seguito nella costellazione della Corona Boreale. Trattandosi di un astro circumpolare, che non tramonta mai, la cometa sarà osservabile (con un po’ di fortuna) con un semplice binocolo per tutte le ore notturne, fino al 5 febbraio. In Italia i giorni in cui la cometa sarà visibile più facilmente saranno quelli intorno al 1 febbraio 2023, giorno in cui la cometa avrà raggiunto il suo picco di luminosità.

👀 Occhi verso il cielo in attesa del passaggio di C/2022 E3 (Ztf), la #cometa di Neanderthal che non ci faceva visita da 50mila anni. Guarda il video su #AsiTv ☄️⤵️



📸Michael Jaeger

🔗https://t.co/8b1drIFo9c pic.twitter.com/x2enRh1CCX — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) January 20, 2023

Da quando è stata scoperta, la cometa di Neanderthal ha aumentato sempre di più la sua luminosità, e nelle ultime foto appare con una chioma di colore verde e con due code: una di polveri di colore giallastro e una di ioni di colore tendente al blu. Tuttavia gli astrofili ricordano a tutti gli appassionati che non bisogna aspettarsi di vedere ad occhio nudo le stesse caratteristiche della cometa che si vedono nelle rilevazioni fotografiche.

Il cielo in salotto

Per chi volesse osservare la cometa C/2022 E3 ZTF comodamente nel proprio salotto, Virtual Telescope Project ha in programma una diretta online il 2 febbraio, a partire dalle ore 5,00 italiane, mentre il programma educativo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), EduINaf, organizza una diretta, “il cielo in salotto”, la sera del 30 gennaio a partire dalle ore 21,00.

Save the date!

💫💫💫💫💫💫💫💫

Appuntamento lunedì 30/1 h 21:00, diretta @mediainaf

“Il cielo in salotto” https://t.co/ZQBQZDZa3w



in cui parlerò di comete e in particolare di C/2022 E3 (ZTF), la cometa “Neanderthal” in questi giorni nei nostri cieli.



Ph. @Komet123Jager pic.twitter.com/5Q5kmNOMMM — Elena Mazzotta Epifani (@elena_epifani) January 18, 2023



Credits immagine di copertina: Ganapathy Kumar su Unsplash