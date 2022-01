Anche le delfine hanno la clitoride. E potrebbe aiutarci a svelare i segreti dell’orgasmo femminile

La biologia ci sorprende ancora una volta: anche le delfine hanno la clitoride e somiglia a quella delle donne. In tutto e per tutto, al punto che anche questi animali potrebbero far sesso per piacere e non solo per abitudine riproduttiva. Se la presenza della clitoride nelle delfine non è del tutto una sopresa – era da poco emersa da una recente ricerca statunitense – oggi gli autori di questa scoperta aggiungono un’informazione in più. Il loro organo erettile, infatti, potrebbe funzionare in modo analogo a quello delle donne ed essere alla base del piacere sessuale. Comprendere meglio in che modo il sesso può generare sensazioni gradevoli, anche nel mondo animale, può aiutarci a capire come funziona l’orgasmo femminile. Lo studio, condotto dal Mount Holyoke College, che è un’università nel Massachusetts, è pubblicato su Current Biology.

Studiare la clitoride

Nel 2019 le ricercatrici Patricia Brennan e Dara Orbach hanno documentato ed esaminato la clitoride di 11 delfine, appartenenti al genere dei tursiopi, morte per cause naturali. Oggi le autrici, insieme allo scienziato Jonathan Cowart, hanno approfondito l’analisi per capire il ruolo dell’organo erettile. L’esame ha riguardato le dimensioni, la forma e le caratteristiche, ad esempio la presenza di fibre nervose. La clitoride delle delfine cambia mano a mano che l’animale cresce e, come nella donna, acquisisce un ruolo funzionale.

Simile alla nostra

Anche la clitoride delle delfine ha ampie aree di tessuto erettile dotate di spazi vascolari riempiti di sangue. Le strutture erettili hanno una forma “sorprendentemente simile” a quelle umane, come sottolineano i ricercatori. Questa somiglianza colpisce ancora di più perché la regione pelvica è invece molto differente. Inoltre, nella clitoride delle delfine ci sono varie terminazioni nervose subito sotto la pelle, che è molto più sottile della pelle circostante. Ci sono anche corpuscoli genitali simili a quelli umani, dotati di recettori sensoriali, che potrebbero avere un ruolo nella risposta nervosa alla base dell’eccitazione sessuale.

Sesso per piacere

Insomma, l’organo appare simile, per forma e funzionamento, a quello della specie umana. “Sapevamo già che il sesso nei delfini non è solo una questione riproduttiva”, commenta la prima autrice Patricia Brennan, “ma che serve anche per rinforzare i legami sociali. Pertanto è probabile che la clitoride abbia un ruolo funzionale in tal senso”. Lo studio, scrivono gli autori nel testo, suggerisce che le femmine di delfino potrebbero sperimentare piacere quando la clitoride viene stimolata nel rapporto eterosessuale, omosessuale o durante la masturbazione.

Comprendere l’orgasmo femminile

Finora la ricerca sugli aspetti della vita sessuale degli animali è sempre stata in secondo piano e questo, secondo l’autrice, non è un elemento positivo. Studiare abitudini e comportamenti sessuali è importante, invece, per conoscere l’esperienza animale e potrebbe avere delle applicazioni anche in ambito medico. La comprensione della storia anche genetica del piacere sessuale, concludono gli autori nel testo, potrebbe chiarire aspetti importanti sull’orgasmo femminile, ancora in buona parte sconosciuto.

