Come seguire in diretta l’eclissi di Luna penombrale

Con quella di Luna penombrale in scena stasera si avvia ufficialmente il mese della staffetta delle eclissi estive. A partire dalle 19:45 e per circa tre ore il nostro satellite transiterà nella zona di penombra proiettata dalla Terra, nel suo interporsi tra il Sole e la Luna. Vale a dire: la faccia del satellite non ci apparirà particolarmente offuscata, ma risulterà comunque meno luminosa del solito. Il fenomeno sarà visibile un po’ ovunque nel mondo ad eccezione delle Americhe, e l’ideale sarà cercare di apprezzare dal vivo quel velo sopra la Luna. Se non fosse possibile rimane la possibilità di seguire online l’evento grazie alla diretta messa a disposizione dal progetto del Virtual Telescope. Appuntamento alle nostre 21, appena prima del massimo dell’eclisse penombrale, alle 21:25. Sperando comunque che sopra i cieli dei telescopi del Virtual Telescope ( a un centinaio di km da Roma) non ci siano nuvole.