Stasera c’è l’eclissi di Luna, come non perdersi l’evento

E’ senza dubbio la protagonista indiscussa delle cronache scientifiche di questi giorni. Mentre si avvicina il 20 luglio e l’anniversario dello sbarco sulla Luna, del nostro satellite si fa un gran parlare. Come ci siamo andati, come torneremo, cosa abbiam fatto lassù. Ma la Luna questi giorni tiene banco anche dando spettacolo: oggi, 16 luglio, avrà luogo un’eclissi parziale. Ecco come non perdersela.

Dove e quando osservare l’eclissi di Luna

Il sito dell’Unione astrofili italiani (Uai) fornisce informazioni dettagliate per l’osservazione dell’eclissi, che sarà visibile dall’Italia (e in generale nella fascia che va dal Sudamerica all’Australia). Prendete nota prima di tutto degli orari: l’eclissi parziale avrà luogo dalle 20:44 alle 2:17, quando rispettivamente la Luna entrerà e uscirà dalla penombra. La fase culmine dell’evento è prevista per le 23:30, ma già a partire da poco dopo le 22 sarà possibile apprezzare le Luna che entra nella zona d’ombra terrestre (lo farà solo parzialmente, per circa due terzi, ecco perché parliamo di eclissi di luna parziale).

Lo spettacolo dela Luna andrà in scena su un cielo di per sé piuttosto interessante, come vi avevamo raccontato. In queste notti di luglio infatti sono ben visibili Giove, Saturno – proprio in prossimità della Luna, come mostra la simulazione della Uai – e le stelle Antares e Altair, per esempio.

E se è brutto tempo?

Fatta eccezione per l’Italia nord-occidentale dove è prevista qualche nuvola stasera, per il resto i cieli dovrebbero essere propizi stasera per l’osservazione dell’eclissi. Se non lo fossero o per chi non si trovasse nelle aree interessate dal fenomeno, sarà possibile ammirare le immagini sicuramente tramite i social, ma anche usufruendo dello streaming di qualche servizio dedicato, come il Virtual Telescope o il Royal Museum di Greenwich.