L’estinzione dei Neanderthal: colpa dei raggi ultravioletti

L’estinzione dei Neanderthal è uno delle storie più misteriose e intriganti della paleoantropologia ma oggi una nuova ricerca italiana annuncia di aver svelato il mistero. A mettere fine ai nostri cugini, sarebbero stati due fattori: i mutamenti del campo magnetico terrestre e una variante genetica che rese i Neanderthal più sensibili ai raggi ultravioletti e dunque più esposti ai danni dello stress ossidativo, fenomeno legato all’invecchiamento cellulare e all’insorgenza di malattie. Lo studio è pubblicato su Reviews of Geophysics dai geologi del Cnr-Ismar di Bologna e dell’Università della Florida.

Una proteina cruciale

I Neanderthal erano diversi dai Sapiens per una variante genetica di una proteina, il recettore arilico AhR, sensibile alla radiazione ultravioletta. Del recettore ne avevano già scoperto l’esistenza un gruppo di biologi molecolari nel 2016. Allora i ricercatori avevano ipotizzato che il recettore arilico, che regola l’effetto della diossina, avesse favorito l’assorbimento delle tossine prodotto dalla combustione di legna nelle caverne, conferendo ai Neanderthal un handicap rispetto ai cugini Sapiens. Ma invece secondo i paleomagnetisti Luigi Vigliotti del Cnr e Jim Channell quel recettore avrebbe reso i Neanderthal più vulnerabili a un diverso fattore di rischio: l’ondata di radiazione ultravioletta causata dall’indebolimento dello scudo magnetico terrestre.

L’evento di Laschamp e l’estinzione dei Neanderthal

Circa 41 mila anni fa si verificò un evento di scala globale: l’inversione del campo magnetico terrestre, che ne diminuì l’intensità, fino al 25% di quella attuale. Di conseguenza, sulla Terra aumentò la radiazione ultravioletta, arrivando a sterminare molte specie animali. I paleomagnetisti lo chiamano Evento di Laschamp. “L’aumento della radiazione non fu fatale solo ai neanderthaliani”, spiega Vigliotti, “nello stesso intervallo di tempo in Australia si estinsero 14 generi di mammiferi, soprattutto di grossa taglia”. Un evento non unico: qualcosa di simile, racconta lo scienziato, avvenne anche 13 mila anni fa, portando alla scomparsa di 35 generi di grandi mammiferi in Europa e soprattutto in Nord America.

Combinando la cronologia dell’estinzione dei Neanderthal, i dati paleogenetici e i dati paleomagnetici, i ricercatori sono giunti alla conclusione che fu proprio quel evento a essere fatale ai Neanderthal e a risparmiare noi Sapiens, permettendoci di proliferare sulla Terra. “Fu lo stress ossidativo prodotto dai raggi UV ad essere a portare all’estinzione i Neanderthal”, afferma Vigliotti.

Qualcuno sopravvisse all’estinzione dei Neanderthal

Molti organismi acquatici e terrestri, spiega Vigliotti, sopravvissero avendo strategie per limitare i danni che i raggi UV possono procurare al DNA. Tra questi lo stesso Sapiens, la cui storia successiva non sarebbe però stata esente dall’influenza delle variazioni del campo magnetico. Per esempio, sia i fossili dell’Omo Kibish, il più antico Sapiens conosciuto, sia la datazione dell’Eva mitocondriale, l’ultima antenata comune a tutta l’umanità, risale a 190 mila anni fa, coincidendo con un altro momento di assenza del campo magnetico, l’Iceland Basin Excursion. E così anche vari sviluppi dell’evoluzione umana concentrati tra 100 e 125 mila anni fa, spiega Vigliotti, coincidono con un altro minimo del campo magnetico terrestre: l’evento di Blake. Il campo magnetico terrestre ha giocato dunque un ruolo nell’evoluzione dell’uomo moderno che ha soppiantato i Neanderthal. Senza il ruolo di fratricida che era stato dato ai sapiens: sentitevi meno in colpa.