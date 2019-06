Fondazione Roche, 600 mila euro per la ricerca indipendente

C’è tempo fino al prossimo primo luglio per partecipare al bando ROCHE PER LA RICERCA. Rivolta a giovani ricercatori under 40, la call mette a disposizione 600 milioni di euro da investire in 12 progetti a sostegno della ricerca scientifica indipendente. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Fondazione Roche.

I finanziamenti – dal valore di 50 mila euro ciascuno – sono rivolti a enti pubblici e privati che operino nel settore sanitario-scientifico nell’ambito della medicina di precisione. Sette le aree in cui è possibile partecipare: oncologia, ematologia oncologica, malattie respiratorie, reumatologia, neuroscienze, coagulopatie ereditarie, relazione medico-paziente. Springer-Nature, casa editrice accademica, si occuperà della valutazione e selezione dei progetti.

Tutte le informazioni sul bando di Fondazione Roche sono disponibile sul sito dell’iniziativa.