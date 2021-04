Vota la foto più bella scattata dalla Stazione spaziale

C’è tempo fino a Pasquetta per scegliere chi merita di accedere alla finalissima. Parliamo delle foto scattate all Stazione spaziale internazionale, protagoniste di un torneo fotografico. Si vota qui, sul sito dell’Earth Observatory della Nasa, e siamo ormai arrivati alla semifinale.

Mandate a casa le (meravigliose) immagini dell’Elba e dell’Isola di Montecristo in notturna, del Grand Canyon, delle tempeste di sabbia del Sahara, dell’Ayers Rock, e del tifone Maysak (fotografato dalla nostra Samantha Cristoforetti, presto di nuovo lassù), solo per citarne alcune, sono rimaste in quattro a sfidarsi. La prima coppia vede contrapposte un’immagine ottenuta mettendo insieme una serie di fotografie a lunga esposizione, con l’effetto ottico complessivo di una serie di anelli luminosi al posto delle stelle e un’immagine della Via Lattea adagiata sul profilo della Terra. Dall’altra parte gli sfidanti sono più terrestri: una torre nuvolosa, più precisamente una nube cumulus castellanus sopra le Bahamas e il lago salato di Van, in Turchia.

Tutte le immagini sono corredate da una scheda che descrive in dettaglio cosa mostrato e le caratteristiche tecniche di come sono state acquisite. Per votare con qualche informazione in più.

