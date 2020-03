Guida Galattica al Coronavirus, l’ebook che spiega ai bambini perché il mondo si è fermato

Le intuizioni di Li Wenliang, il medico che per primo intuì che qualcosa non andava, le dimensioni piccolissime che lo rendono più che invisibile, le strade che percorre per entrare nel corpo, le transenne per impedirgli di farlo, e la lotta di medici e scienziati per tenerlo lontano, facendo meno danno possibile. C’è tutto o quasi, con storie e linguaggi adatti ai più piccoli ma che non nascondono nulla, nella “Guida Galattica al Coronavirus“, un ebook gratuito per raccontare ai più piccoli cosa è il coronavirus e perché il mondo si è fermato per combatterlo. Che prova a spiegare perché a un certo punto è diventato così importante rinunciare, per un po’, a stare insieme a parenti e amici.

“Guida Galattica al Coronavirus” (qui scaricabile, in diverse versioni bilingue, sul sito dell’associazione internazionale Hands On! – International Association of Children in Museums), è un progetto Pleiadi Science Farmer, promosso da Children’s Museum di Verona, Explora il Museo dei Bambini di Roma, MUBA Museo dei Bambini di Milano e La città dei bambini e dei ragazzi di Genova.

Riferimenti: Explora il Museo dei Bambini di Roma