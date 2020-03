iorestoacasa: i podcast, gli ebook e le attività per i piccoli firmati NASA

Stasera, poco prima delle 21, ma anche domani, poco prima delle 20 e di nuovo venerdì, un po’ prima. E così via, con un calendario di appuntamenti pieno fino al prossimo 7 aprile. Sono le date e gli orari (qui per scoprire tutti i dettagli) in cui sopra il cielo di Roma sarà possibile, meteo permettendo, osservare il passaggio della Stazione spaziale. Una della tante proposte che arrivano dalla Nasa per trascorrere con uno sguardo al cielo questi giorni a casa per tutti, durante l’emergenza da coronavirus.

Tra le risorse disponibili online offerte dall’agenzia spaziale americana non mancano podcast e ebook. Ecco allora che è possibile ascoltare le avventure delle missioni Apollo, scoprire i segreti dello spazioporto più famoso del mondo (il Kennedy Space Center) o ancora sfogliare le pagine degli ebook dedicati alle immagini della Terra riprese dai satelliti, alle scoperte di Hubble sulle galassie o alla storia dell’esplorazione spaziale.

Alcune attività, riservate ai più piccoli ma non solo, certo sono decisamente più impegnative. No, non parliamo della ricetta per i biscotti lunari (c’è anche quella), né dell‘origami spaziale che replica il disegno della missione che dovrebbe permetterci di fotografare gli esopianeti, quanto piuttosto del tentativo di costruire una base lunare con l’aiuto di 148 fogli (meglio se della dimensione di un quotidiano). Più alla portata – se non altro degli spazi casalinghi – il modellino della cometa fai da te o del nostro satellite, magari con tanto di modulo di comando della navicella Apollo.

L’elenco completo delle attività, delle risorse messe a disposizione dalla Nasa è disponibile sul sito dell’agenzia spaziale.