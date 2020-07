La guida della Nasa per non perdersi la cometa Neowise

C’è ancora tempo. Se non lo avete fatto, ci avete provato ma siete stati sfortunati, ritentate, magari sarete più fortunati. Stiamo parlando della possibilità di avvistare nei cieli estivi la cometa Neowise, in avvicinamento alla Terra. Scoperta alla fine di marzo ha dato spettacolo nel mese di luglio, prima alla mattina e ora anche nei cieli serali. Anche alla Nasa, cui si deve la scoperta grazie all’omonima missione votata alla scoperta degli oggetti Near Earth, comete e asteroidi che potrebbero passare vicino alla Terra, arriva qualche consiglio per non perdersi l’evento.

Ammesso che binocoli e telescopi possono dare di certo una mano, anche a occhio nudo è possibile intercettare la cometa, che dovrebbe apparire come “una stella sfocata con un po’ di coda”. Certo, bisogna sapere dove guardare e come.

Preparatevi da dopo il tramonto , cercando luoghi poco illuminati;

Nota a margine: considerate non solo la sfortuna, ma anche l’incertezza. Le comete, ricorda la Nasa, sono oggetti alquanto imprevedibili e scommettere sulla loro visibilità appunto è una scommessa. Ma provarci non costa nulla, anzi rischiate solo di vedere lo spettacolo di Neowise.

Riferimenti e credits immagine: Nasa