La musica aiuta l’apprendimento scolastico

A sostenerlo una ricerca canadese. Il ritmo musicale è come un premio in grado di dare una motivazione per imparare meglio







TRA una versione di latino e un esercizio di matematica potrebbe essere d’aiuto ascoltare un poco di musica. Se usata come un momento piacevole o come una ricompensa, infatti, il nostro cervello sembrerebbe trarne beneficio e sarebbe così maggiormente stimolato ad apprendere. A sostenerlo sono stati i ricercatori della McGill University di Montreal, in Canada, che nel loro studio appena pubblicato sulle pagine di Pnas hanno spiegato in che modo le note musicali “colpiscano” specifiche aree del cervello, migliorando alcuni processi cognitivi, come per l’appunto quello dell’apprendimento.

