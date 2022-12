Domani all’alba Marte scompare dietro la Luna

Solitamente si ricorda l’8 dicembre per il giorno in cui si addobbano le case in vista del Natale. Quest’anno, oltre alla tradizione, lo ricorderemo forse per un evento astronomico particolare che vede protagonista il pianeta Marte, che in questo autunno ha dominato i cieli diventando sempre più grande e sempre più luminoso. Domani, infatti, il Pianeta rosso sarà all’opposizione, ovvero si troverà dalla parte opposta al Sole, con la Terra nel mezzo. Questa condizione renderà il pianeta visibile per tutta la notte, ben visibile, con massime dimensioni apparenti e luminosità, spiegano dall’Unione astrofili italiana.

In realtà il pianeta non sarà esattamente sempre visibile. Domani mattina è attesa non solo l’opposizione ma anche l’occultazione lunare del pianeta: sparirà nascosto dalla Luna piena poco prima dell’alba. Il fenomeno durerà neanche un’ora, tra le 6:10 e le 7 circa del mattino (con qualche minuto di ritardo per chi si trova alle latitudini più basse). Non si tratta di un fenomeno raro: l’occultazione lunare di Marte avviene circa due volte l’anno, ma di solito si può vedere solo da poche zone della Terra, aggiunge la Nasa. Stavolta però insieme all’Europa Marte sparirà anche per il Nord America e il Nord Africa.

Credits immagine: Martin Brechtl on Unsplash