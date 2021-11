Diventa un esperto di comunicazione scientifica con il master online dell’Università di Ferrara

Fino al 9 novembre è possibile iscriversi al Master in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza dell’Università di Ferrara.

Il Master è giunto alla ventunesima edizione, ed è l’unico corso universitario in comunicazione della scienza in Italia a essere nato online. Dal 2001, più di mille studenti hanno conseguito il titolo usufruendo di una didattica appositamente elaborata e costantemente aggiornata. perché l’esperienza formativa a distanza sia di qualità pari, o superiore, a quella in presenza.

Grazie alla collaborazione continua tra docenti e studenti nella “classe virtuale”, infatti, il rapporto e lo scambio con gli insegnanti sono continui, ma modulati sulle esigenze lavorative e personali degli studenti, a differenza di quanto avviene in corsi in cui l’incontro con i docenti è confinato in pochi giorni al mese.

La formula didattica online – molto apprezzata dagli studenti, come dimostrano i risultati di Almalurea – che da vent’anni caratterizza il Master di Unife, non si basa su streaming e/o registrazione delle lezioni, ma su una organizzazione collaborativa del percorso di apprendimento che integra materiali didattici, discussioni, esercitazioni e laboratori.

Oltre alle attività esercitative online, sono previsti laboratori in presenza, facoltativi, ma sempre molto apprezzati.

La pluridecennale attività didattica è integrata con il Laboratorio DOS – Design of Science di Unife e conta su una rete di collaborazioni che partecipa anche ai contenuti di Agenda17, il Web magazine redatto da studenti ed ex studenti del Master.

Per iscriversi:

http://www2.unife.it/studenti/pfm/mast/21-22/pagine-corsi/giorn2021

Per informazioni organizzative e didattiche

Mariasilvia Accardo

email: ccrmsl@unife.it

Marisole Marino

tel. +39 340 0945200

email: marisole.marino@edu.unife.it

Credits immagine: Glenn Carstens-Peters on Unsplash