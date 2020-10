Questo weekend tornano le mele di Aism per la lotta alla sclerosi multipla

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day – “La Mela di AISM” ti aspetta.

Considerato il mutato contesto sociale dovuto all’epidemia da Covid 19 anche la Mela di AISM si adegua alle norme di prudenza che regolano le relazioni sociali prevedendo il ritiro dei sacchetti o dei cartoni di mele presso i punti di solidarietà sul territorio.

A fronte di una donazione di 9 euro è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle contattando la Sezione Provinciale AISM della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela.

La novità: in occasione della giornata dedicata al Dono Day sarà possibile “adottare e regalare” un cartone o un sacchetto di mele, abbracciando con il nostro gesto tutti i giovani con SM.

Si può aderire all’iniziativa “adottando” uno o più sacchetti di mele oppure un cartone di 11 sacchetti. Ognuno può scegliere di donare a chi vuole il sacchetto di mele contribuendo così a una doppia azione di solidarietà. L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi di AISM andrà a sostere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni.

La Mela di AISM è un’iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

La sclerosi multipla

Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. In Italia, ogni anno, 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 126 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.

La sclerosi multipla e il COVID-19

In questo difficile 2020, per garantire risposte, informazioni e immediato supporto, AISM ha potenziato il Numero Verde 800 803 028, gestendo ben cinque volte maggiori rispetto a quelle dello scorso anno. L’associazione ha attivato indagini per conoscere l’impatto dell’epidemia sulle persone con SM, utili per attivare servizi in risposta all’emergenza. Per il ritiro del farmaco ed evitare alle persone con SM l’interruzione della terapia, AISM ha attivato una collaborazione con Angeli in Moto in quasi tutte le regioni italiane.

Sul fronte della ricerca AISM ha lanciato con la Società Italiana di Neurologia (SIN) un programma di raccolta dati sui casi Covid-19 e SM; ha creato la piattaforma MuSC-19 con la collaborazione dell’Università di Genova, per derivare informazioni epidemiologiche utili per le scelte di sanità pubblica. In tema di diritti AISM ha messo in atto un’azione di advocacy continua e costante, dialogando sui temi legati alla cura e assistenza delle persone con SM con il Ministero della Salute e gli Assessorati regionali alla Sanità e sui temi legati ai diritti delle persone con disabilità all’interno delle primarie reti di riferimento.

Chef Alessandro Borghese è testimonial consolidato di “La Mela di AISM”. Ad ogni edizione lo suggerisce ricette gustosissime, il suo consiglio, farle tutti insieme, in famiglia, con grandi e piccini. ( file allegato)

Chef Alessandro Borghese lancia anche l’appello per aderire a “#MelaGioco, e tu?”. In palio una cena per due persone presso il suo ristorante «AB – il lusso della semplicità»

Insieme a Chef Borghese un ringraziamento va a tutti gli “amici di AISM” che, come in tutte le occasioni, anche per “La Mela di AISM” sostengono l’Associazione con una staffetta social e divertenti appelli per sensibilizzare l’opinione pubblica. Un ringraziamento va quindi a: Antonella Ferrari, Marco Voleri insieme a Francesca Alotta, Elena Ballerini, Francesca Romana Barberini, Massimo Bagnato, Milena Bini, Laura Brioschi, Debora Caprioglio, Paolo Conticini, Serse Cosmi, Jill Cooper, Paolo Cutuli, Dado, Jenni De Nucci, Annalisa Flori, Chiara Francini, Gianluca Fusco, Eleonora Gaggero, Gianluca Gazzoli, Pietro Giunti -Beyondthebeard, Max Laudadio, Silvia Lega, Manuela Mapelli, Federico Mancini – Runnerextralarge, Adolfo Margiotta, Paola Marella, Alice Paba, Nando Paone, Marisa Passera e Vic, Antonio Perfetto, Georgette Polizzi, Massimiliano Rosolino, Paolo Sottocorona, Barbara Tabita, Gaia Tortora, Marco Togni – Osky, Mario Tricca, Roberto Valbuzzi, Gianluca Zambrotta e il duo comico “ I Sansoni”.

Io #MELAgioco e tu?. Qualsiasi donatore potrà iscriversi dall’1 al 30 ottobre su melagioco.aism.it partecipando all’iniziativa #MELAgioco. In palio oltre alla cena per due persone presso il ristorante di Chef Alessandro Borghese “AB – il lusso dell semplicità” anche un in dono il prestigioso oggetto di arte “La Mela” di Milena Bini realizzata in esclusiva per AISM dall’artista di fama internazionale Milenabini.com @milenabini.

La Mela donata ad AISM che ha le dimensioni di 28x30cm e pesa Kg 5,600 è un pezzo unico, interamente fatto a mano. “Tutte le mele, anche quelle apparentemente simili, hanno un particolare che le differenzia per mantenere integra la loro unicità. Come gli esseri umani, tutti simili ma diversi…” cit. Milena Bini. Tutti coloro che si iscriveranno riceveranno inoltre un ricettario esclusivo per sperimentare tante bontà con le mele.

I partners di La Mela di AISM

Anche La7, Mediafriends e Sky sosterranno l’iniziativa dando visibilità allo spot della campagna. Tra i sostenitori di #LaMeladiAISM anche tante emittenti locali, circuiti nazionali, emittenti radiofoniche nazionali e locali.

Anche Blogo, il portale di informazione nativo digitale focalizzato su news, politica, entertainment e sport edito da Triboo – da sempre attiva nel sociale – quest’anno ha scelto d’impegnarsi attivamente ad informare e invitare i loro lettori a prenotare le Mele di AISM per finanziare la ricerca scientifica e sostenere le attività delle Sezioni AISM sul territorio.

Gruppo IKEA, Basko, Esselunga, Unicoop Tirreno, Coop Liguria, Lombardia e Toscana, Il Gigante, insieme ai saloni della COMPAGNIA DELLA BELLEZZA hanno permesso la promozione dell’evento e concesso spazi per ospitare i punti di solidarietà AISM sul territorio.

Lo Spot “La Mela di AISM” con lo Chef Alessandro Borghese è stato reso possibile grazie al contributo di Level 33, AB Normal_Eatertainment Company e URCA Tv.