Dallo stress al metabolismo: verità e falsi miti sugli ormoni

Per il corretto funzionamento del nostro organismo e per mantenere nel tempo il suo equilibrio dinamico è necessaria la cooperazione di tre diversi sistemi biologici: il sistema endocrino (gli ormoni), il sistema immunitario (gli anticorpi) e il sistema nervoso. L’endocrinologa Ilaria Messuti (@endocrino_logica_ su instagram) tratteggia brevemente in questo libro le caratteristiche dei diversi ormoni, il loro ruolo, le ghiandole che li producono, e gli eventuali rischi dei loro malfunzionamenti. Ma a tutto questo, commenta Messuti, bisogna aggiungere un altro elemento: la psiche. Si è sviluppato infatti, in tempi recenti, un filone di ricerca indicato con l’acronimo PNEI, Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e i primi risultati riportati in un capitolo sullo stress, dimostrano l’influenza reciproca tra sistemi biologici e attività mentale.

Implicato nello stress è per esempio il cortisolo, un ormone prodotto dalla parte corticale delle ghiandole surrenali secondo un bioritmo che varia nel corso della giornata. Il nostro orologio interno subisce l’influenza dell’ambiente e della variazione luce-buio: la produzione fisiologica di questo ormone è maggiore al risveglio e si abbassa alla fine della giornata, favorendo il riposo. Ma nelle situazioni di pericolo, quando un evento imprevisto è causa di una tensione fisica, emotiva o psicologica, l’organismo risponde aumentando la produzione di cortisolo, un aiuto biochimico per superare un momento critico. Il cuore pompa il sangue con maggiore efficienza, si abbassano le difese immunitarie, sentiamo di poter disporre di un surplus di energia.

Il sistema endocrino è dunque costituito da una rete di ghiandole che producono e mettono in circolo gli ormoni, delle molecole che si riversano nel circolo sanguigno. Nella breve rassegna di quelle che regolano dall’interno i funzionamenti del corpo, Messuti mette al primo posto la tiroide, la Regina delle ghiandole a secrezione interna che, nella sua attività, influenza il sistema nervoso centrale, il metabolismo basale, la temperatura corporea, il funzionamento del sistema cardiovascolare, la salute delle ossa. Gli ormoni prodotti si chiamano tiroxina e triodiotironina. Per sintetizzarli e funzionare adeguatamente la tiroide ha bisogno di iodio, elemento non sempre presente nei nostri abituali alimenti. Per questo fin dal 2005 una legge che dispone una iodioprofilassi silente, prevede l’introduzione in commercio del sale iodato, in modo da garantirne a tutti la necessaria assunzione.

Gli ormoni femminili sono prodotti dalle ovaie, regolano l’ovulazione e una serie coordinata di eventi che determinano il ciclo mestruale o preparano l’endometrio per l’impianto dell’ovulo fecondato. Per tutta la durata del ciclo mestruale la produzione di ormoni cambia notevolmente, e a questo si possono accompagnare sintomi fisici e psichici che variano da persona a persona. Quando la funzionalità ovarica diminuisce fino a scomparire subentra una carenza di ormoni estrogeni e si determina la condizione di menopausa. Il funzionamento delle gonadi maschili è più lineare di quello femminile: tra gli ormoni maschili il più importante è il testosterone, prodotto dai testicoli sotto il controllo dell’ipofisi, non presenta grosse oscillazioni nel tempo e la produzione di spermatozoi è continua. Il testosterone regola il comportamento sessuale ma influisce anche sul benessere generale, sul tono muscolare e sulla struttura delle ossa.

Il controllo degli zuccheri nell’organismo dipende dagli ormoni prodotti dal pancreas, in particolare dall’insulina che ne abbassa il livello nel sangue circolante immagazzinandoli negli organi che li rendono nuovamente disponibili al bisogno. Se la glicemia (la quantità di zuccheri nel sangue) resta alta, insensibile all’azione dell’insulina, si possono allora sviluppare malattie metaboliche gravi come, per esempio, il diabete, l’ipercolesterolemia e l’aterosclerosi che, negli ultimi due secoli, stanno crescendo esponenzialmente. Senza falsi allarmismi, Messuti propone alcuni consigli pratici per una vita serena ma non irresponsabile: controllare l’alimentazione è importante e sono necessari di volta in volta dei controlli sugli ormoni pancreatici, per monitorare la loro efficacia nell’organismo e le eventuali malattie provocate da una loro carenza o una loro sovrapproduzione.

Per ogni ormone, Messuti riporta i falsi miti che influenzano l’opinione pubblica senza essere supportati da alcuna evidenza scientifica. Così non è vero che l’ipotiroidismo faccia ingrassare, come non è vero, a proposito degli ormoni sessuali, che solo gli organi maschili producano androgeni, o che la sindrome dell’ovaio policistico porti a sterilità femminile; analogamente non è vero che i picchi glicemici dopo i pasti siano un problema, perché gli zuccheri ingeriti devono necessariamente entrare nel sangue per essere trasportati fino alla loro destinazione. I falsi miti si diffondono facilmente, e l’industria delle truffe metaboliche, in particolare, condiziona l’opinione pubblica minacciando pericoli orribili o promettendo soluzioni fantasiose. Le diete e i consigli di comportamento finalizzati alla vendita demonizzano o ritengono indispensabili di volta in volta alimenti diversi: la soia, i cavoli, lo zucchero. E il pubblico si lascia sedurre.

La fiducia nel medico, conclude l’autrice, può invece aiutare le persone a capire meglio la propria situazione terapeutica, per evitare paure inutili e comportamenti scorretti. Gli approfondimenti presenti in questo libro, semplici ma precisi, aiutano il lettore a riconoscere convinzioni sbagliate e a selezionare ciò che è supportato da evidenze scientifiche. L’impegno dell’autrice non è solo quello di dare informazioni ma anche quello di sapersi mettere dall’altra parte, perché “l’empatia nei confronti dei pazienti può essere usata come risorsa nel percorso di cura”.

Credits immagine: Emma Simpson su Unsplash