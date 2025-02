Perché la polvere del Sahara è radioattiva?

Per osservare la polvere del Sahara a volte basta dare uno sguardo i nostri cieli, altre invece ci vengono in aiuto i satelliti, grazie a cui per esempio abbiamo visto che può spingersi fino in Amazzonia. Ma se vogliamo capire se è radioattiva dobbiamo analizzarne dei campioni. Meglio se provenienti da diversi luoghi, meglio se legati a una stessa tempesta di sabbia. Così ha fatto un team di ricercatori sfruttando gli eventi che nella primavera del 2022 toccarono l’Europa e chiedendo aiuto a cittadini della zona centro occidentale. Scoprendo che lo è ma non in maniera pericolosa, e gettando luce anche su altri aspetti interessanti.

motivi ci sono, per chiedersi se è radioattiva la polvere che arriva dal Sahara? Non si tratta di semplici monitoraggi ambientali. Il tema è questo: nel poligono di Reggane, in Algeria, agli inizi degli anni Sessanta furono condotti dei test da parte della Francia. Questi test, racconta oggi lo Sahara sono davvero radioattive? E quella radioattività è imputabile davvero ai test della Francia degli anni Sessanta? Sono queste le domande cui hanno provato a rispondere i ricercatori guidati da Yangjunjie Xu-Yang della Université Paris-Saclay, aggiungendo la loro a una mole considerevole ormai di ricerche sullo stesso tema. Partiamo dall’inizio. Checi sono, per chiedersi se è radioattiva lache arriva dal Sahara? Non si tratta di semplici monitoraggi ambientali. Il tema è questo: nel poligono di Reggane, in, agli inizi degli anni Sessanta furono condotti dei test da parte della Francia. Questi test, racconta oggi lo studio in questione, pubblicato sulle pagine di Science Advance, sono stati al centro di timori da parte della popolazione ogni qualvolta si verifichino tempeste di sabbia che si spingono fin dalle nostre parti. Ma c’è davvero motivo di preoccuparsi in Europa? Le polveri delsono davvero radioattive? E quellaè imputabile davvero ai test della Francia degli anni Sessanta? Sono queste le domande cui hanno provato a rispondere i ricercatori guidati dadella Université Paris-Saclay, aggiungendo la loro a una mole considerevole ormai di ricerche sullo stesso tema.

Per farlo, come accennato, hanno chiesto la collaborazione dei cittadini, chiamati a raccogliere campioni di polveri in occasione di una tempesta di sabbia particolarmente forte, quella della primavera del 2022, monitorata dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) dell’Unione Europa. Ed è unicamente a questo evento che si riferisce l’analisi di oggi.

#SaharanDust is colouring the skies of North Africa and of parts of the Iberian Peninsula in🟧 The #CopernicusAtmosphere Monitoring service forecasts provide a view of the situation for the coming days ⬇️Aerosol forecasts (visualised in @Windycom) from today until 17 March pic.twitter.com/kPCqxAZemB — Copernicus EU (@CopernicusEU) March 15, 2022

Lo studio sulla polvere del Sahara

Non tutti i campioni raccolti sono stati analizzati, ma solo quelli (una cinquantina) che era plausibile arrivassero da lontano e dalla zona incriminata, ovvero dall’Africa nord-occidentale. Su queste i ricercatori hanno effettuato analisi approfondite, quali analisi di geologia, mineralogia, morfologia e, ovviamente, chimiche, ma sono stati anche modellati i possibili tragitti percorsi. Nel dettaglio sono stati analizzati i rapporti tra gli isotopi radioattivi del cesio e del plutonio, e i risultati hanno confermato una contaminazione radioattiva da parte delle tempeste di sabbia. D’altronde che la sabbia del Sahara potesse essere radioattiva non è una sorpresa né una notizia, ricordano gli stessi esperti. La storia raccontata da quei granelli però è un pochino più complessa e meno allarmante di quanto possa sembrare a una prima lettura.

Polvere radioattiva, ma senza rischi per la salute

Gli aspetti che emergono dallo studio sono diversi. Punto primo: i granelli di sabbia secondo le analisi effettuate arrivano dalle zone incriminate, molto probabilmente. Le analisi puntano alla Libia, al Mali, ma soprattutto alla zona meridionale dell’Algeria, e all’area di Reggane, come possibili fonti di quella tempesta di sabbia. Il secondo aspetto, quello centrale, riguarda la contaminazione radioattiva di quei granelli. La radioattività c’è ma quella riscontrata non è compatibile con i test francesi: come spiegano i ricercatori, le caratteristiche della detonazione e dei combustibili usati dalla Francia avrebbero dovuto dare un rapporto per gli isotopi del plutonio e di cesio e plutonio diversi da quello osservato. I valori riscontrati sono compatibili con le radiazioni dei fallout dovuti ai test nucleari di Stati Uniti ed Unione Sovietica e che si osservano come radiazione artificiale di fondo in tutto il mondo, scrivono a chiare lettere gli autori. E come ricorda l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), la principale fonte di radioattività artificiale sul nostro pianeta sono i test nucleari degli anni Sessanta – e ancor prima, come avvenuto alle isole Marshall – e gli incidenti nucleari (anche di quelli si è trovata traccia nella polvere del Sahara).

Via: Wired.it

Credits immagine: Tünde da Pixabay

Leggi anche: I segreti del Sahara, così da prateria si è trasformato in deserto