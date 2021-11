Come si prenota la terza dose regione per regione

La campagna vaccinale per la terza dose è partita, non senza la tradizionale dose di polemiche. Dopo immunocompromessi, over 80 e sanitari, ora la platea dei vaccinabili è stata estesa a tutti i cittadini che hanno superato il sessantesimo anno di vita. Al Ministero della salute già si pensa ad allargare ancora i booster agli over 50, possibilmente entro la fine del 2021, e poi probabilmente sarà la volta di tutti gli altri. Mentre la macchina organizzativa si prepara a ripetere gli sforzi già visti con la vaccinazione di massa per le prime e seconde dosi, al momento ogni Regione fa storia a sé: in alcune ci si vaccina in farmacia, altrove solo negli hub vaccinali, in qualche regione ci si prenota sul portale regionale, in altre si è scelto di chiedere aiuto alle poste. Ricordando a tutti che il booster (non la dose addizionale prevista per immunodepressi e altre categorie a rischio) si può effettuare solamente dopo sei mesi dal termine del primo ciclo vaccinale, vediamo come è possibile prenotare la terza dose in ogni Regione.

Abruzzo

In Abruzzo hanno deciso di fare le cose in grande. È possibile prenotare la terza dose sull’apposito portale della Regione, inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Non è tutto però, perché è possibile prenotarsi anche telefonicamente, componendo il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni tra le 8 e le 20), e persino utilizzando uno dei 270 sportelli postamat della regione, accedendo con la tessera sanitaria, senza bisogno di essere clienti. È possibile inoltre chiedere aiuto a uno dei 630 portalettere in servizio in Abruzzo, abilitati anche loro a prenotare la vaccinazione per conto dei cittadini, utilizzando i palmari a loro disposizione.

Basilicata

Ancora più semplice la vita per i cittadini lucani, che non avranno neanche bisogno di prenotarsi per effettuare la terza dose del vaccino. Passati i sei mesi dal termine del primo ciclo vaccinale, infatti, tutti gli over 60 possono recarsi direttamente negli hub vaccinali della regione (attivi anche nei giorni festivi) e chiedere di ricevere la terza dose. Anche in questo caso, come è accaduto per il primo ciclo, sarà necessario portare con sé la propria tessera sanitaria e compilare l’apposito modulo di accettazione. È possibile inoltre effettuare la vaccinazione anche presso il medico di famiglia, se ha aderito alla campagna vaccinale.

Calabria

Per i calabresi, la prenotazione della terza dose, che sia booster o dose addizionale (quella riservata agli immunodepressi), è affidata al portale del Ministero della Salute. Visitando l’apposito sito, e inserendo codice fiscale e numero di tessera sanitaria, si troverà la lista degli hub dove effettuare il vaccino, e una volta scelto il posto e la data più congeniali, si procede con la prenotazione.

Campania

Come in Basilicata, anche la Campania ha scelto di non passare per le prenotazioni, e offrire la possibilità di vaccinarsi a tutti i cittadini che si presentano nei centri vaccinali della regione. La Regione ha inoltre deciso di estendere il booster a tutte le categorie di lavoratori più esposte, e sta lavorando per attivare la convocazione del personale sanitario, del personale scolastico e delle forze dell’ordine alla scadenza del sesto mese dall’ultima iniezione.

Emilia Romagna

Almeno per ora, le farmacie saranno chiamate a continuare unicamente con le somministrazioni della prima e seconda dose dei vaccini. Mentre per le terze dosi bisognerà rivolgersi agli hub vaccinali, al medico di famiglia, o ai servizi di sorveglianza aziendale nel caso di operatori del servizio sanitario regionale. La prenotazione della dose booster può avvenire attraverso i canali CUP: gli sportelli CUP; il numero verde 800 884888 attivo dal lunedì al venerdì tra le 7.30 e le 17.30, e il sabato dalle 7.30 alle 12.30; il sito internet www.cupweb.it; il Fascicolo Sanitario Elettronico; la app ER-Salute.

Friuli Venezia Giulia

La prenotazione per la terza dose in Friuli può essere effettuata presso gli sportelli Cup delle Aziende sanitarie, nelle farmacie abilitate, tramite il Call Center Regionale al numero 0434 223522 (attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00) e la WebApp. Per ospiti e operatori delle residenze per anzini spetterà invece alle aziende sanitarie l’organizzazione di apposite giornate di somministrazione.

Lazio

La terza dose può essere somministrata da medici di famiglia, farmacie e punti di somministrazione regionali, raggiungibili attraverso la piattaforma di prenotazione online. Per prenotarsi è sufficiente avere una tessera sanitaria in corso di validità, di cui vanno segnalate le ultime 13 cifre del codice Team posto sul retro, e il proprio codice fiscale. Per gli over 80 che hanno effettuato la vaccinazione a domicilio non servirà invece la prenotazione: saranno contattati dalla Asl competente per organizzare anche il booster.

Lombardia

Anche in Lombardia le poste partecipano alla pianificazione delle terze dosi. I cittadini lombardi possono quindi utilizzare la piattaforma dedicata, il call center regionale raggiungibile all’800 894 545, oppure effettuare la prenotazione presso un postamat (servirà come sempre una tessera sanitaria valida e il proprio codice fiscale) o un portalettere, che può effettuare il servizio direttamente dal suo palmare.

Molise

In Molise è attivo un portale regionale per le prenotazioni. Possono accedervi tutti gli over 60, i soggetti fragili dai 18 anni in su, e anche operatori sanitari e sociosanitari operanti in strutture private. In ogni caso, come sempre, devono essere trascorsi 6 mesi dal completamento del precedente ciclo vaccinale per poter prenotare la terza dose booster.

Marche

Ci si può prenotare tramite la piattaforma nazionale, il Numero Verde 800.00.99.66, e attraverso le modalità messe a disposizione da Poste Italiane: postamat, portalettere o inviando un sms con il proprio codice fiscale al numero 339.9903947, a cui seguirà una telefonata nell’arco delle seguenti 72 ore per procedere telefonicamente alla scelta del luogo e dell’ora per l’appuntamento.

Piemonte

Per prenotare la terza dose basta visitare il sito Piemonte ti vaccina. Sarà necessario tenere sotto mano il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e, solo per chi dovesse modificare un appuntamento preso in precedenza, il numero di prenotazione. I pazienti fragili che necessitano della terza dose addizionale non devono effettuare la prenotazione on line perché saranno inserite nel piano vaccinale dal proprio medico di famiglia, che provvederà quindi a contattarli direttamente.

Provincia autonoma di Bolzano

La prenotazione è disponibile attraverso la piattaforma internet dell’azienda sanitaria locale.

Provincia autonoma di Trento

La terza dose, così come le altre, va prenotata sul cup on line dell’Azienda sanitaria.

Puglia

La terza dose può essere prenotata attraverso la piattaforma www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, attraverso gli sportelli del Cup o nelle farmacie aderenti.

Sardegna

Anche in Sardegna è attivo il sistema di prenotazione di Poste Italiane, attraverso postamat e portalettere. In alternativa, è possibile utilizzare il sito nazionale, o il call center 800 009966, attivo dalle 8 alle 20.

Sicilia

La prenotazione può essere effettuata online attraverso l’apposita piattaforma della Regione, oppure utilizzando il sito nazionale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. È possibile, inoltre, prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

Toscana

In Toscana tutte le prenotazioni per la terza dose sono gestite dal sito regionale dedicato alle vaccinazioni anti Covid. Per tutte le categorie è possibile esprimere la volontà di vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia, scegliendo l’apposita sezione dalla homepage del sito.

Umbria

La prenotazione si può effettuare online, sulla piattaforma www.emergenzacoronavirus.regione.umbria.it, o rivolgendosi alle farmacie accreditate. Gli operatori delle aziende sanitarie e degli ospedali saranno vaccinati prioritariamente presso il punto vaccinale ospedaliero dell’ente di appartenenza, ma possono anche prenotarsi dal portale e accedere ai punti vaccinali territoriali.

Valle d’Aosta

Non è possibile prenotarsi online. Sarà direttamente la Usl a contattare i cittadini quando arriverà il momento di sottoporsi alla vaccinazione booster.

Veneto

Per tutte le categorie che vi hanno accesso, la terza dose è prenotabile online attraverso la piattaforma www.vaccinicovid.regione.veneto.it, oppure telefonicamente contattando il call center 800 462 340.

via Wired.it