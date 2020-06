Sclerosi multipla, tornano le Erbe Aromatiche di Aism

Salvia e timo al limone per abbellire le case, terrazzi e giardini o insaporire i piatti della nostra cucina. Tornano anche quest’anno, per il solstizio d’estate, le Erbe Aromatiche di AISM, l’iniziativa di raccolta fondi e di informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla (SM) promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, al via da oggi e fino a domenica 21 giugno.

La campagna

Quest’anno, non potendo essere nelle piazze sarà possibile prenotare le Erbe Aromatiche contattando la Sezione Provinciale AISM della propria città (l’elenco è consultabile su http://www.aism.it/aromatiche) a fronte di una donazione di 10 euro. I volontari Angeli in Moto, recentemente nominati Cavalieri al merito della Repubblica attraverso la sua fondatrice Maria Sara Feliciangeli, offriranno il loro supporto per consegnare a casa aromatici kit a chi ne farà richiesta.

La sclerosi multipla

I fondi raccolti con le Erbe Aromatiche saranno impiegati per sostenere le persone con la sclerosi multipla, una delle più gravi più malattie del sistema nervoso centrale. Secondo le stime, il 50% delle persone con SM non ha ancora 40 anni. Nel nostro Paese a soffrirne sono 126 mila persone, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Attualmente, la causa e una cura definitiva non sono ancora state trovate, ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il suo decorso e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM.

L’emergenza coronavirus

I fondi raccolti permetteranno ad AISM di garantire le cure indispensabili e a dare un aiuto concreto. L’emergenza coronavirus, infatti, ha colpito due volte le persone con sclerosi multipla: a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela e devono essere garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto. “Per l’emergenza abbiamo continuato a dare risposte alle persone con SM potenziando i servizi informativi, il dialogo con le istituzioni, rimodulando le attività delle Sezioni territoriali. Ma nell’immediato dobbiamo garantire a tutti i servizi essenziali che vanno dal ritiro farmaci, al supporto psicologico, al trasporto con mezzo attrezzato e tante altre attività al fianco della persona con SM”, spiega Francesco Vacca, presidente nazionale AISM. “L’emergenza Covid-19 ha lasciato sole le persone più fragili. Solo rimanendo insieme potremo continuare il nostro lavoro per tutte le persone che convivono con la sclerosi multipla”.

Il numero solidale

A sostegno dell’iniziativa c’è anche il numero solidale AISM 45512. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulari personali Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 euro da ciascuna chiamata fatta da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile; di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali. Il ricavato andrà in particolare a finanziare i servizi sul territorio erogati dalle 98 sezioni a sostegno delle persone con sclerosi multipla.

Testimonial dell’iniziativa Erbe Aromatiche sono Francesca Romana Barberini, food ambassador e conduttrice radio e tv, e lo chef e conduttore tv Roberto Valbuzzi, insieme alla nostra madrina Antonella Ferrari, Massimo Bagnato, Debora Caprioglio, Jill Cooper, Dado, Chiara Francini, Annalisa Flori, Eleonora Gaggero, Pietro Giunti-BtB, Max Laudadio, Paola Marella, Nando Paone, Marisa Passera, Antonio Perfetto, Georgette Polizzi, Paolo Sottocorona, Marco Togni – Osky, Gianluca Zambrotta.

Riferimenti: Aism