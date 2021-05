Come sedurre una cicala schioccando le dita

La stagione delle cicale è alle porte. In alcune regioni del globo terrestre gli spensierati insetti canterini si faranno senreie più che in altre. È il caso dell’America, in particolare della parte orientale degli Stati Uniti. Qui nel 2021 si assisterà a breve alla nuova invasione della cicale Brood X, caratteristiche per le loro regolari apparizioni ripetute ogni 17 anni (qui l’invasione del 2004) e per la loro rumorosità. Dopo il 2021, la prossima loro comparsa avverrà nel 2038. Quale migliore occasione per studiarne il linguaggio e la comunicazione e provare noi stessi a comunicare con una cicala?

È quello che ha fatto il naturalista britannico David Attenborough, fra i maggiori divulgatori scientifici a livello mondiale. L’esperto racconta in un programma della BBC il corteggiamento delle cicale e mostra come tutti potremmo riuscire a sedurre una cicala. A volte la natura è più semplice di quanto possiamo pensare. I maschi di cicala mandano una chiamata rumorosissima a cui le femmine rispondono con un suono simile a un clic prodotto con un piccolo movimento delle ali. “Posso imitare il salto delle ali della femmina di cicala con uno schiocco delle mie dita”, esclama Attenborough. Che schioccando le dita effettivamente attira la cicala che si avvicina sempre più. sempre più vicino a sé. Con un finale a sorpresa: cosa farà la cicala una volta vicinissima a Attenborough? Qui il video per scoprirlo.

Video: BBC Studios via Youtube