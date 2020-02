Segui in diretta il ritorno di Luca Parmitano sulla Terra

Sono passati quasi sette mesi dallo scorso 20 luglio, quando Luca Parmitano è volato alla volta della Stazione spaziale internazionale (Iss) con la missione Beyond. Lo abbiamo visto passeggiare – e a lungo – nei dintorni della stazione, per l’aggiornamento del cacciatore di antimateria dell’Alpha Magnetic Spectrometer, far biscotti, scattare innumerevoli foto dalla cupola, diventare il primo comandante italiano della Iss. E oggi, a partire dalle 9 sul canale dell’Esa Tv lo vedremo tornare a casa, accompagnato dai colleghi Christina Koch e Alexander Skvortsov.

Durante il rientro, con atterraggio nelle steppe del Kazakistan, l’equipaggio a bordo del modulo di discesa della Soyuz, subiranno un rallentamento drastico, passando da circa 29 mila km/h a 5 km/h poco prima di toccare terra. Tutto grazie all’aiuto di retrorazzi e di un paracadute. L’atterraggio, ricordano dall’Esa, è previsto per le 10:14.

Buon rientro @astro_luca.