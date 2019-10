Segui la diretta di Luca Parmitano che diventa comandante della Stazione spaziale

Giornata di investiture importanti nello Spazio, quella di oggi. Luca Parmitano, in orbita dallo scorso luglio, comincia oggi la seconda parte della sua missione Beyond. Ma soprattutto oggi l’astronauta dell’Esa diventa comandante della nostra casa in orbita. Con la cerimonia di investitura così Parmitano guadagnerà un nuovo primato: dopo essere diventato il primo italiano a compiere una passeggiata spaziale, sarà il primo italiano a diventare comandante della Stazione spaziale internazionale.

ARED, our space gym: the best place to decorate for my birthday!



ARED, la nostra palestra orbitale: il posto migliore da decorare per il mio compleanno! #Beyond pic.twitter.com/ZdkrDy5VvD — Luca Parmitano (@astro_luca) September 30, 2019

“Forse – aveva raccontato durante la presentazione della sua missione Beyond – la cosa più importante che posso fare come comandante è quella di rendermi un po’ invisibile e fare in modo che l’equipaggio possa lavorare al meglio delle proprie capacità, creando un’atmosfera in cui tutti possano rendere al meglio e fare in modo che siano i risultati a parlare per me in questo ruolo. Non voglio cercare di essere un protagonista quanto un facilitatore, affinché ognuno sia protagonista invece del proprio lavoro”.

L’appuntamento per non perdersi l’evento è nel primo pomeriggio, dalle 15:20 alle 15:40 sul canale youtube delle Nasa Tv o qui sotto.