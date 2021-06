Il Sole diventa un francobollo multicolor

Dal lilla, passando per il rosso e l’azzurro e, ovviamente, il giallo. Il sole e le sue sfumature – ovviamente non tutte reali, ma colorate per mostrare diverse caratteristiche sotto diverse lunghezze d’onda – è il protagonista del nuovo francobollo che gli americani potranno trovare alle poste. A catturare le immagini del Sole, pronto a viaggiare per il mondo, sono stati gli occhi della sonda Solar Dynamics Observatory della Nasa. Ecco il nuovo francobollo, tra eruzioni dii plasma, macchie solari e buchi coronali.

Foto: Usps

Via: Usps

Credits immagine di copertina: Alexander Gamanyuk on Unsplash