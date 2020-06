Solstizio d’estate, e il Sole dà spettacolo: come vedere l’eclissi anulare in diretta

L’estate astronomica si apre con il botto. Il 21 giugno, a poche ore dal solstizio che segna ufficilamente l’arrivo della bella stagione, sulla Terra va in scena l’eclissi anulare di Sole: la nostra stella sarà oscurata dalla Luna, lasciando però visibile un sottile anello, una corona di fuoco. L’evento non potrà essere totalmente apprezzato dall’Italia – dove l’eclissi sarà visibile solo parzialmente dal centro in giù – ma si potrà seguire online in diretta, senza nulla togliere al fascino di un eclissi seppur parziale osservata dal vivo, come ricordano dall’Unione astrofili italiani.

Il Sole si nasconde dietro la Luna

La fase anulare – che ricordiamo è dovuta al fatto che la Luna, nel suo tragitto intorno alla Terra si trova nel punto più lontano dal nostro pianeta, e appare troppo piccola per oscurare completamente il Sole, lasciandone così visibile appena un anello appunto – è ristretta a una piccola fascia del pianeta, che tocca Africa, Medio Oriente e Asia (qui i dettagli). Ma la fase di parzialità toccherà buona parte del globo (sempre in queste zone come mostra l’immagine che segue).

(Credits: Nasa)

Meteo permettendo quindi anche in Italia, in parte, sarà possibile seguire l’evento (e ricordate di farlo in sicurezza, con opportuni filtri per evitare di essere danneggiati dalla luce solare), nella prima mattina di domenica (tra le 7 e le 8). Ma sarà possibile seguire anche online l’eclissi di sole.

L’eclissi in diretta online

Il progetto Virtual Telescope per esempio offre una diretta a partire dalle 7:30 del mattino, con possibilità di apprezzare le immagini dell’evento anche da punti privilegiati di osservazioni, in Africa e in Asia. Anche Time and Date mette a disposizione il live dell’eclissi anulare alle 7 del mattino. Pronti a non perdervi l’evento?

Prima dell’eclissi si festeggia il solstizio

L’eclissi di Sole arriva a poche dal solstizio d’estate. Ufficialmente la nuova stagione comincia stasera poco prima di mezzanotte (ore italiane), ma l’evento sarà celebrato durante tutta la giornata con la Festa Nazionale del Solstizio d’estate, una diretta web pensata per inseguire la nostra stella dall’alba al tramonto. La manifestazione vede la partecipazione di astronomi, giornalisti, associazioni culturali e appassionati che accompagneranno il pubblico in giro per siti archeologici e astroarcheologici. A Roma, per esempio, gli astronomi del planetario saranno presenti dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, raccontando la storia della Meridiana clementina ospitata al suo interno.

Prima dell’eclissi salutate il sostizio seguendo questa diretta (anche sulla pagina Facebook dell’evento).

Credits: Nasa CC via Flickr