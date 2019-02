Un nuovo materiale che purifica l’acqua con la luce del Sole

I ricercatori dell’Accademia delle scienze cinese sono riusciti a depurare l’acqua grazie a una nuova metodologia in grado di eliminare il 99% dei batteri in una sola ora







Purificare l’acqua, rimuovendone i batteri tramite la luce del Sole e un materiale sintetico. È questa la nuova metodologia appena messa a punto dai ricercatori dell’Accademia delle scienze cinese e della Yangzhou University di Jiangsu, che nel loro studio pubblicato sulle pagine di Chem hanno spiegato come siano riusciti a eliminare la presenza dei batteri in 10 litri di acqua in una sola ora, utilizzando solamente la luce del Sole e un foglio bidimensionale di un materiale sintetico, chiamato nitruro di carbonio grafitico.

