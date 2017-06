Sì, i pesticidi neonicotinoidi sono un reale pericolo per le api

Le api continuano a essere in pericolo. A lanciare l’allarme, stavolta, un team di ricercatori inglesi del Centre for Ecology & Hydrology (Ceh), che su Science ha appena pubblicato i risultati di un esperimento europeo che aveva l’obiettivo di valutare gli impatti dell’uso dei neonicotinoidi sulle salute delle api nel nostro continente. Questi pesticidi, introdotti come alternativa sicura al Ddt, sono fortemente neurotossici e sono stati dichiarati pericolosi dalla Commissione europea e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e banditi dall’Ue nel 2013. Una questione, quella che questi particolari pesticidi costituiscano un reale pericolo per le api, ancora molto dibattuta tra la comunità scientifica.

