Tumore al seno: nuovi risultati sul fronte dell’immunoterapia

Il 2017 si è chiuso con una speranza in più sul ruolo che l’immunoterapia potrebbe ricoprire nel trattamento del tumore al seno. E una piccola buona notizia arriva anche in questo inizio di 2018. Le due novità riguardano il carcinoma mammario Her2 positivo – per il quale, oltre alla chemioterapia, si usa da tempo una terapia target – e il tumore al seno detto triplo negativo, che oggi viene trattato con la sola chemioterapia.

