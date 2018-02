Come riconoscere quale canzone stai ascoltando guardando immagini del tuo cervello

Le intelligenze artificiali sono più vicine a leggerci la mente di quanto si possa immaginare. Lo hanno dimostrato i ricercatori del D’Or Institute for Research and Education di Rio de Janeiro (Brasile) che hanno addestrato un computer a decodificare le immagini delle risonanze magnetiche di alcuni volontari per identificare la canzone che stavano ascoltando. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, apre la strada a nuove ricerche per migliorare le interfacce cervello-macchina, quelle che un giorno potrebbero, per esempio, consentire di comunicare con i pazienti con sindrome locked-in.

Continua a leggere su Wired.it